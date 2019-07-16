Пообедаем! 6 причин, зачем нужен бизнес-ланч

Бизнес-ланч освобождает от необходимости стоять поздно вечером у плиты и готовить впрок

Причина №1: Польза

Бизнес-ланч традиционно включает салат, суп и горячее. Салат из свежих овощей — это богатый источник клетчатки, которая действует, как щетка, выметая шлаки и токсины. На горячее бердские рестораны и кафе предлагают, как правило, мясо или рыбу, а это источник ценного белка и энергии, без которых немыслима наша жизнь.

Причина №2: Успех в делах

Вы можете обсудить текущие дела в комфортной, спокойной обстановке. Бизнес-ланч пришел к нам в начале 18 века из Англии и в переводе с английского означает «деловая встреча». Обедая, часто слышу, как за соседним столиком коллеги живо обсуждают текущие проблемы, уплетая вкусности. «Хорошая еда помогает мне в переговорах», — как-то заметил один из моих знакомых.

Причина №3: Экономия времени и денег

Если вы заняты настолько, что выйти из офиса нет возможности, вы можете заказать горячий обед с доставкой. Если вы решили подкрепиться в заведении рядом с работой, это выйдет по времени меньше, чем если вы поедете домой на другой конец города. Да и если посчитать, сколько денег у вас уйдет, например, на щи, сваренные на мясной косточке, картошку с котлетой и салат с капустой, то получится как минимум 200 рублей, а в кафе вы можете заплатить всего 119 рублей.

Причина №4: Попробовать нечто новенькое

Кроме борща, солянки, ухи вам предложат сырный, грибной супы и мисо.

На второе, кроме традиционного пюре, риса и гречки для вас — запеченный картофель и овощи-гриль. Гурманов порадует шашлычок из печени и семги и утиная грудка на гриле. Любители японской кухни могут заказать суши и роллы. И, конечно, десерт. Некоторые заведения общепита пекут на месте ароматные пирожки, ватрушки и даже пирожные, поэтому вы можете рассчитывать на свежайшую и вкуснейшую выпечку.

Причина №5: Все уже сделано за вас

Бизнес-ланч освобождает от необходимости стоять поздно вечером у плиты и готовить впрок. Жизнь современного человека настолько быстротечна, работа занимает много времени, что при возвращении домой у нас часто хватает сил лишь доползти до кровати, а обед из трех блюд даже у опытной хозяйки займет минимум час. Поэтому, когда мы проснемся утром и быстро сварим овсянку, нас будут согревать приятные мысли, что впереди нас ждет сытный обед, приготовленный заботливыми поварами.

Причина №6: Отдых с комфортом

Обеденный перерыв — это маленький островок между работой и еще работой. Поэтому в это время важно не только вкусно и сытно поесть, но и отдохнуть. Приятная расслабляющая музыка отвлечет от рабочей суеты. В некоторых кафе можно посмотреть какой-нибудь интересный фильм. Так вы отдохнете, а значит, и пища лучше усвоится.