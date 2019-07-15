Кружки и секции: 5 ошибок, которые допускают родители

Если ребенок изъявил желание заниматься чем-либо, родителям не нужно выступать в роли горе-экспертов и грубо оценивать его возможности и способности

1. Кружок нужно заслужить!

Ребенок искренне радуется каждому занятию по волейболу или возможности потанцевать в любимой студии. Но вот его поведение совсем не радует родителей: в комнате с завидной частотой можно наблюдать беспорядок, а в дневнике то и дело появляются тройки или того похуже. Часто в таких ситуациях добросовестные родители наказывают детей методом ограничения доступа к любимому делу. Конечно, игр за компьютером или постоянных просмотров сериалов вполне можно лишить на некоторое время. Но ни в коем случае нельзя запрещать ребенку заниматься теми видами дополнительного образования, которые ему нравятся. «Пока не исправишь оценки по математике, можешь забыть про танцы/кройку/лепку/шитье!» — произнося эти слова, родитель может загубить в ребенке робкие ростки, которые тянутся к получению новых умений и знаний. В конце концов можно добиться не улучшения оценок в дневнике, а полного отсутствия интереса к чему-либо.

2. Слон в посудной лавке



Непоседливый и неуклюжий ребенок мечтает о балете, и родитель, руководствуясь только самыми благими побуждениями, бросает неосторожные фразы о том, что его чадо «не потянет» и у него совершенно отсутствуют способности к этому виду деятельности. Критика и насильное «спускание с небес на землю» зачастую способны искоренить в малыше любое стремление к чему-либо. Ребенок будет убежден, что его начинания не поддержат, и он перестанет мечтать и делиться этим с родителями. Еще хуже, если в сознании ребенка укоренится мысль о том, что он ни на что не способен.Если ребенок изъявил желание заниматься чем-либо, родителям не нужно выступать в роли горе-экспертов и грубо оценивать его возможности и способности. Подарите малышу шанс самостоятельно выбрать занятие. В конце концов, многие «недостающие» черты характера можно воспитать в себе, а мастерство — это 100% труда. Кто знает, может быть, ребенок проявит известную долю терпения и выдержки и достигнет в выбранном деле успеха.

3. А как же детство?

Некоторые родители полагают, что записав свое чадо в кружок или секцию, они тут же, буквально в этот самый момент лишают его золотого детства. Оправдания при этом звучат следующие: у детей высокие нагрузки в школе, вместо дополнительных занятий лучше погулять или поиграть во дворе. На самом деле мнимая боязнь лишить детства — это не более чем отговорка, которая скрывается под оберткой заботы и благих намерений. Как правило, родителям просто некогда водить ребенка на занятия. У кого действительно не бывает времени на увлечения, так это у взрослых. Так когда, если не в детстве, заниматься всем на свете? Суть детей такова, что в них заложена природная жажда знаний и стремление узнавать новое и интересное. И, лишая своего малыша походов на танцы или фигурное катание, родители тем самым ограничивают его в естественной потребности.

4. Слишком серьезно

Родительское желание записать чадо в спортивную секцию, где готовят ни много ни мало олимпийских чемпионов, или в танцевальную школу, из-под крыла которой выходят исключительно звезды сцены, может обернуться серьезной проблемой. Как правило, отдавая ребенка в титулованную секцию, родители ждут, что из их малыша сделают настоящего профессионала. А что если нет? Что если рядом с ребенком окажутся дети, которые будут более ловким и быстрыми, по сравнению с вашим? Или чадо само изъявит желание прекратить занятия в школе, в которую вы так старались попасть? Уникумов и будущих чемпионов мало. Потому не нужно возлагать излишние надежды на дополнительное образование. Это не только стресс для родителей, но и излишнее давление на ребенка.

Даже если сын или дочка решили бросить занятия спустя несколько лет регулярных тренировок — это не трагедия, и потраченные годы не пропадут зря. Спорт подарил физическую выносливость и здоровье, а танцы красивую походку. Не нужно специально зацикливать свое и внимание ребенка на одном занятии. Детство и подростковый период — время для экспериментов и поиска себя, этим и нужно заняться.

5. Этим и дома позаниматься можно

Конечно, поиграть в футбол можно и во дворе, а зажигательные танцы устроить перед телевизором. Но подобную самодеятельность ни в коем случае нельзя сравнивать с занятиями в кружках и секциях. Во-первых, только там ребенок получит необходимый уровень социализации. Он научится работать в коллективе, идти на компромисс, одерживать победы и терпеть поражения. Во-вторых, даже если родитель не сомневается в своих возможностях обучения ребенка волейболу или любому другому виду деятельности, чадо может просто не воспринять родителя в качестве педагога. Да и родитель вряд ли обладает всеми преподавательскими приемами и методами. Поэтому не стоит надеяться, что домашние игры в конструктор способны заменить ребенку занятия по робототехнике.