Строительство летом: что можно успеть за три месяца

Начался летний сезон – а значит, три месяца солнечной погоды. Рекомендуется именно в это время года затевать строительство дачи. То есть дома, куда хотелось бы приезжать на выходных, чтобы жарить шашлыки и наслаждаться спокойствием и тишиной от крупных пыльных городов.

Для возведения стен рекомендуется закупать кирпич – универсальный материал для создания стен

Планировка дома

В основе удобного загородного дома – прежде всего правильная планировка. В доме важно не испытывать дискомфорта. Все должно быть спланировано с учетом пожелания всех жильцов. Рекомендуется соблюдать несколько условий.

• При планировке важно оставить место под будущую лестницу, если планируется двухэтажный дом. Многие забывают оставить место и после уже при постройке стараются втиснуть лестницу в небольшой промежуток.



Планировка дома – важнейший и сложный процесс, с которым порой тяжело справиться одному человеку.

• Если планируется большой дом, то нужно оставить место под несколько санузлов – так будет намного удобнее, если к вам в гости приедет большая компания.• В доме должно быть комфортно и через 20, 30 лет. Поэтому планировать дом необходимо с наметками на будущее. Например, учитывать возможное расширение вашей семьи.

В Бердске предоставляют услуги по планировке дома. Специалисты компании спроектируют будущий дом в течение 2-3 дней. Срок реализации зависит от сложности задачи.

Некоторые компании подбирает планировку будущего дома по уже готовой базе. Такая планировка стоит дешевле, но практически ничем не уступает созданию планировки с нуля в более дорогих компаниях. Но если вы хотите чего-то по-настоящему эксклюзивного, то специалисты создадут авторский, неповторимый проект, с учетом всех ваших пожеланий.

Что нужно для качественного строительства

При непосредственной постройке нужно обратить особое внимание на три элемента дома. Если вы строите дом с нуля, то именно их можно успеть сделать за летний сезон, а уже зиму посвятить внутренним и отделочным работам. В первую очередь делается:

• фундамент;

• стены;

• крыша.

Фундамент – основа всего загородного дома. Именно от фундамента зависит безопасность всей конструкции. Неправильно заложенный фундамент может привести к обрушению дома. Заливку фундамента осуществляют в начале лета, когда температура держится 19-23 градуса. Это оптимальная температура для застывания материала. При высоких или низких температурах фундамент может застыть неправильно, что приведет к отрицательным последствиям. Лучше всего доверить это специалистам, которые имеют огромный опыт в заливке фундаментов на грунтах любой сложности.

Для возведения стен рекомендуется закупать кирпич – универсальный материал для создания стен. Большой объем кирпича для постройки тяжело доставить самому на машине. Здесь приходят на помощь службы доставки грузов. Для построения основного каркаса некоторые потребители выбирают деревянный брус. Дома из деревянного бруса дают возможность создавать необычные удивительные формы внешнего каркаса. Дерево – также один из основных материалов для создания основного каркаса дома.

Крыша – завершающий элемент постройки. Крышу строят только тогда, когда постройка стен и перекрытий завершена. Наиболее популярный материал для постройки крыши – битумная черепица.

Если вы решили строить дом самостоятельно, то при выполнении первого и второго этапа понадобятся специальные инструменты, которые можно взять напрокат. За низкую стоимость на некоторое время можно арендовать тот или иной инструмент для постройки (бетономешалка, автобетононасос, ямобур и другие).

Завершение постройки

После завершения постройки основной части происходит внутренняя и внешняя отделка дома. К выбору покрытий (обоев, линолеума, плитки) необходимо подходить также с серьезностью. Некачественные материалы быстро выходят из строя и портятся. Важно выбирать проверенные магазины, которые реализуют оригинальную сертифицированную продукцию. В магазине будет широкий выбор строительных товаров по средним ценам. Покупателям предоставляются высококачественные импортные товары.

Строительство – сложный процесс, который осуществить возможно только обладая специальными знаниями. Если специальные знания отсутствуют, а страх о плохой постройке не может уйти, тогда есть смысл обратиться в строительную компанию, которая предоставляет грамотных рабочих для постройки дома. Они помогут качественно построить дом, соблюдая все желания заказчика. Строительство дома с помощью группы квалифицированных строителей существенно сократить время на постройку.



Дома под ключ

Дома под ключ – вариант для тех, у кого не находится достаточно времени для постройки собственного дома. За три месяца построить дом с нуля – реально (имея уже купленный участок земли). Если хочется дачу, но нет желания, времени и сил на постройку собственно дома, на помощь приходят дома под ключ (готовые дома, в которые можно заезжать сразу после покупки).

Вы выбираете компанию, смотрите на сайте варианты готовых домов, оплачиваете, и уже через некоторое время наслаждаетесь собственным домом.