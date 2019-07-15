Мечатает создать лекарство от СПИДа 100-балльница Мария Кошечкина из Бердска

Мария Кошечкина: Возможно, я сделаю открытие, которое повлияет на дальнейшие разработки лекарств от рака и СПИДа

Мария — призер муниципальных этапов всероссийских олимпиад школьников по биологии, турниров по химии. Неоднократный победитель школьных интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» рассказала «Курьер. Среда.Бердск» как ей удалось подучить 100 баллов по химии.

Мария, переживала какой будет результат по химии и попросила посмотреть папу.

— Когда я узнала, что у меня 100 баллов, я не сильно удивилась. Это заслуженный результат, к которому я шла. Папа сказал: «Дочка, у тебя 100 баллов!» Я вздохнула с облегчением.



По мнению выпускницы, сложность экзамена по химии в том, что не знаешь что тебе попадется. Может выпасть задание, которое тебе не встречалось раньше никогда. Но огромный опыт прорешивания тестов помог добиться блестящего результата.Достичь высокого балла по ЕГЭ помогли учителя и немного везения. Именно учительница заложила в ней любовь к такой сложной дисциплине, как химия, которая поначалу школьнице была совершенно непонятна.— Мне нравилось заниматься и готовиться к любимому моему предмету. Наш преподаватель Наталья Тупикова подробно излагала нам материалы, используя примеры, которые вызывали ассоциации и помогали запомнить услышанное, — рассказала медалистка.

5-6 часов в день — подготовка к ЕГЭ

Как признается 100-балльница, чтобы успешно сдать ЕГЭ для подготовки требуется около двух лет. Нужно начинать готовиться с 10 класса. Особенно это касается таких сложных предметов как химия, история, обществознание. Чтобы осилить большой материал, очень много требуется времени. На уроки девушка тратила 5-6 часов, день за днем решая сотни вариантов, занималась с репетитором. Каждый день повторяла. Но позволяла себе отдыхать раз в неделю.

Несмотря на отличные результаты по ЕГЭ, выпускница считает, что обычные экзамены лучше.

— Когда излагаешь предмет устно, это учит формулировать мысли. Ты может себе представить какой вопрос могут тебе задать. Можно знать химию, биологию, любой другой предмет, но на ЕГЭ может попасть то, что выходит за рамки школьной программы. И напряженная обстановка во время тестов дает о себе знать и не очень хорошо сказывается на результатах, — рассуждает выпускница.

Открытие лекарства от рака и СПИДа

В свободное время девушка ходит в тренажерный зал, любит гулять с друзьями и читать. Из последних прочитанных книг «Дневник памяти» Николаса Спаркса. Благодаря ясности изложения и увлекательному сюжету, книга интригует от начала до конца. Любимые места в Бердске — парки.

— В парке Победы очень красиво, можно в уединении прогуляться, подумать. Парк культуры и отдыха расцветает на глазах. Появились новые деревья, лавочки. Радует, что постоянно происходят интересные мероприятия.

Выпускница планирует поступать в медицинский университет.

— Чтобы быть хорошим доктором нужно не только обладать отличной памятью, а главное, быть внимательным и сострадательным к людям. Нужно не только поставить диагноз, но к каждому найти свой подход, — убеждена отличница.

Через 11 лет медалистка из Бердска видит себя практикующим врачом в Томске, Москве или Санкт-Петербурге. Набравшись опыта бердчанка планирует переехать в Новосибирск.

— Возможно, я займусь научной деятельностью, и сделаю открытие, которое повлияет на дальнейшие разработки лекарств от рака и СПИДа, — признается школьница.

На уроки медалистка тратила 5-6 часов, день за днем решая сотни вариантов, занималась с репетитором.