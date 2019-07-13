Засыхают елки на главной улице Бердска

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ели на улице Ленина были высажены 24 октября 2014 года усилиями представителей предприятий и инициативными жителями города.

Ели, растущие здесь раньше, вырубили во время реконструкции части главной улицы Бердска — от перекрестка с ул. Красной Сибири до перекрестка с ул. Первомайской. На место старых елок и яблонь, признанных «аварийными» решено было посадить двухметровые саженцы ели обыкновенной.

Сейчас часть елей вблизи перекрестка ул. Ленина и ул. Красной Сибири нуждается в усиленном уходе — на них почти не осталось «живой» хвои и оттого они изрядно поредели. Так ели стали совсем непохожими на своих рядом стоящих «братьев». Возможно, это обусловлено индивидуальными свойствами отдельно взятых деревьев.

— Коммунальными службами города Бердска, МБУ «ЦМУ» (осуществляется уход за елками на ул. Ленина — прим.ред.). Были посажены они на общественные деньги, за елками ухаживают именно муниципальные службы. Они их выходили, эти елки, они их удобряли, дали им рост. После каждой зимы они их отмывают. Осуществляют полив по мере необходимости, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— В общем-то елки эти, непонятно зачем. Зачем убирали, если старые елки были? Вот их жалко. Возрождение будет или нет? Если эти елки привезли свежие, только выкопанные и сразу посадили — может еще приживутся, а если нет — скорее всего погибнут, они и так уже позасыхали, — делится с «Курьер. Среда. Бердск» жительница города, Нина Семеновна.

«Возрождения», если оно, конечно, произойдет, придется ждать еще 7-10 лет. Молодые ели подрастают очень медленно, прибавляя каждый год всего по несколько сантиметров в высоту. Только после того, как дерево крепко прижилось в земле, прирост начинает составлять от 7 до 50 сантиметров в год.

Ель является, пожалуй, самым популярным деревом для озеленения регионов с продолжительной и морозной зимой. Чаще всего вдоль дорог и в парках производят высадку ели обыкновенной. Однако некоторые жители города предпочли бы, чтобы на их месте были другие растения.

— Не знаю, может они тут чуть-чуть ни к месту, потому что они, во-первых, растут высокими и для пейзажа, мне кажется, тут подошло бы что-то более низкое и пушистое. Наверное, если за ними ухаживать, поливать вовремя, они и приживутся. Если они адаптированы для этой высадки. А если это просто высаженные из леса растения, тогда, наверное, нет, — считает жительница города Анна Кудрявцева.