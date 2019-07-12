Авария на коллекторе: отключат горячую воду на двое суток в центре Бердска

О ремонте на аварийном участке коллектора по ул. Герцена сообщили в пятницу, 12 июля, в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с ремонтом на аварийном участке канализационного коллектора по ул. Герцена будет выполнено отключение горячего водоснабжения на ЦТП-26Б, ЦТП-11Б, ЦТП-27Б, ЦТП-9В, ЦТП-12 с 9.00 субботы 13 июля до 10.00 понедельника 15 июля, — уточнили в КБУ.