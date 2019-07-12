КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру
Продам 3ю .рогачёва 18а
Продам
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

График вывоза мусора из частного сектора обнародовала власть Бердска

Путин впервые провел переговоры с Зеленским по телефону

Авария на коллекторе: отключат горячую воду на двое суток в центре Бердска

За незаконное хранение 51 патрона ограничили свободу жителю Бердска

Завален мусором в разгар сезона пляж «Старый Бердск»

Продал в рабство девочку за 500 тыс. рублей мужчина в Москве

Поженились 17 пар во вторую пятницу июля в Бердске

До 65 лет разрешат служить генералам в полиции

Попросившим убежища в Канаде жителям Кузбасса запретили чаепитие

Салют в честь Дня семьи, любви и верности 13 июля прогремит в Бердске

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Авария на коллекторе: отключат горячую воду на двое суток в центре Бердска

Коммунальщики с 13 июля приступают к ремонту аварийного участка на канализационном коллекторе по ул. Герцена.

12.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Авария на коллекторе: отключат горячую воду на двое суток в центре Бердска

Ремонтируют коллектор

О ремонте на аварийном участке коллектора по ул. Герцена сообщили в пятницу, 12 июля, в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с ремонтом на аварийном участке канализационного коллектора по ул. Герцена будет выполнено отключение горячего водоснабжения на ЦТП-26Б, ЦТП-11Б, ЦТП-27Б, ЦТП-9В, ЦТП-12 с 9.00 субботы 13 июля до 10.00 понедельника 15 июля, — уточнили в КБУ.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
График вывоза мусора из частного сектора обнародовала власть Бердска Путин впервые провел переговоры с Зеленским по телефону Авария на коллекторе: отключат горячую воду на двое суток в центре Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это не город, а кошмар какой-то!

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика