Адская жара: до 30 градусов обещают синоптики на выходных в Бердске

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра обещают, что на выходных в Новосибирскую область придет жаркая погода. В Бердске столбик термометра поднимется до 30-градусной отметки в воскресенье, 14 июля. На солнце буде все 45! В субботу будет на пару градусов «холоднее».

При этом предполагается солнечная, безоблачная погода, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Идеальная погода для пляжного отдыха и пикника.

Но и на следующей неделе жара не намерена сдавать свои свои позиции. До четверга, 18 июля, в Бердске температура будет держаться на уровне +27 градусов — без дождя и ветра. 19-21 столбик термометра упадет на пару градусов. А вот с понедельника, 23 июля, зарядят дожди и похолодает до 23 градусов.

В МЧС, предвидя массовый выход людей на пляж, предупреждают: будьте внимательны и осторожны, не оставляйте детей без присмотра, не купайтесь в запрещенных местах. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону 112 или 101.