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Молния убила купавшуюся в озере женщину через цепочку на Урале

Экспертиза установила, что причиной смерти стала природная электротравма. Скончалась жительница Екатеринбурга, которая приехала в гости в село Белоусово.

12.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Молния убила купавшуюся в озере женщину через цепочку на Урале

Молния — убийца

В Челябинской области на озере Большой Шантропай в Еткульском районе во время грозы погибла 58-летняя женщина. По версии следствия, она находилась в воде, когда началась гроза, и молния ударила ей в золотую цепочку, сообщил «Интерфаксу» следователь Коркинского следственного отдела Роман Смирнов.

Ее вытащили на берег, но она уже была мертва, добавил он. Экспертиза установила, что причиной смерти стала природная электротравма.

По словам Смирнова — погибшая жила в селе Еткуль.

На сайте областного управления СКР говорится, что погибла жительница Екатеринбурга, которая приехала в гости в село Белоусово.

По факту ее смерти СКР проводил доследственную проверку.

Источник: Интерфакс


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