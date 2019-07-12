Путин уволил губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, на которой сообщил о решении назначить его исполняющим обязанности губернатора Севастополя, сообщается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, которым освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Развожаев.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя», — говорится в сообщении.

Источник: РИА Новости