Поженились 17 пар во вторую пятницу июля в Бердске

Анастасия и Артем Денисовы познакомились на работе и через восемь месяцев поняли, что созданы друга для друга. Они решили пожениться.

— Он веселый, интересный, красивый. Ухаживал романтично. Дарил цветы, с пакетами шоколадок приезжал домой, — признается невеста.

Свадьбу молодожены отметят в кругу семьи, а осенью планируют совместную поездку к родным.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Бердска Дарья Скоромных, 12 июля поженились 17 пар. А запланировано было 18. Одна пара не явилась на регистрацию.

В прошлом году, во вторую пятницу июля официально оформили семейные отношения 9 пар, так как это была пятница, 13 число.

По приметам, свадьба в июле обещает женившимся жизнь в достатке.