Утонули 6 детей и 4 взрослых в опрокинувшемся в реку УАЗе в Туве

Как сообщили в МВД республики, среди погибших шестеро несовершеннолетних
Десять человек, включая шестерых несовершеннолетних, погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку в Туве, сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.
«В 08:55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
По данным МЧС, автомобиль выехал из села Тээли в отдаленном Бай-Тайгинском районе. «В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба», — отмечается в сообщении ведомства.
На место происшествия в Бай-Тайгинский район из Кызыла вертолетом санавиации также вылетят спасатели и медики, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Эх,вы взрослые!Залили шары и поехали!Детей очень жаль,угробили их пьяные папки и мамки….Новости Тувы передавали…
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