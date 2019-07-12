Утонули 6 детей и 4 взрослых в опрокинувшемся в реку УАЗе в Туве

Десять человек, включая шестерых несовершеннолетних, погибли при опрокидывании автомобиля УАЗ в реку в Туве, сообщается в пятницу на сайте регионального УМВД.

«В 08:55 в дежурную часть отдела полиции №1 села Тээли поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела десяти погибших, шесть из которых несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают точное количество людей, находившихся в транспортном средстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По данным МЧС, автомобиль выехал из села Тээли в отдаленном Бай-Тайгинском районе. «В целях оказания помощи в Бай-Тайгинский район выехала оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях. В Главном управлении МЧС России по Республике Тыва организована работа оперативного штаба», — отмечается в сообщении ведомства.

На место происшествия в Бай-Тайгинский район из Кызыла вертолетом санавиации также вылетят спасатели и медики, добавили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: ТАСС