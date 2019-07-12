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Звонить с таксофонов в Новосибирской области стали больше

Трафик звонков по России с таксофонов в Новосибирской области за первый летний месяц 2019 года увеличился сразу в 10 раз.

12.07.2019 Нет комментариев
 
Звонить с таксофонов в Новосибирской области стали больше
Популярность такого способа общения выросла после того, как «Ростелеком» с 1 июня 2019 года отменил плату за междугородные телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи (УУС). Теперь с этих аппаратов можно бесплатно звонить на любые номера фиксированной телефонной сети в стране, так как ранее компания уже обнулила стоимость соединений по городу и области.
«До введения бесплатных вызовов по межгороду в мае этого года трафик с таксофонов в Новосибирской области составлял 5 минут в одном направлении. А за июнь этот трафик в среднем изменился до 57 минут по 14 направлениям России. Самыми популярными стали звонки на телефоны столичного филиала, далее идут Ростовская область и Хабаровский край», — пояснил Виталий Лапицкий, заместитель директора — директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».
Самый большой трафик в междугороднем направлении специалисты «Ростелекома» зафиксировали с таксофона в деревне Кудрино Тогучинского района: там с начала июня длительность разговоров составила 11 минут. Трафик продолжительностью 8 минут зарегистрировали с таксофона села Зудово Болотнинского района, 5 минут — из рабочего поселка Линево Искитимского района.
По словам специалистов «Ростелекома», после увеличения загрузки таксофонов порядок их обслуживания не изменился: для поддержания аппаратов в нормальном рабочем состоянии достаточно плановых проверок, которые проводятся не реже одного раза в месяц. Дополнительные выезды также возможны по конкретным заявкам от абонентов, если по каким-то причинам таксофоны перестали работать.
В целом по Сибири на данный момент «Ростелеком» обслуживает 12 тыс. 375 таксофонов, больше всего их установлено в Алтайском крае — 1 тыс. 925 штук, меньше всего — в Республике Тыва, там работает 137 таксофонов, а также в Республике Алтай, где действуют 276 аппаратов. В Новосибирской области функционирует 1 тыс. 555 таксофонов, из них в самом Новосибирске — 17.
Подробнее узнать о таксофонах универсальной услуги связи и уточнить адреса установки аппаратов можно на сайте.


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