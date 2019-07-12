Попасть в десятку лидеров на военных играх Минобороны надеется клуб «Сокол» из школы №1 Бердска

Борется за кубок победителя во всероссийской военно-спортивной игре «Победа» Минобороны военно-патриотический клуб «Сокол» школы №1 Бердска. Именно эта команда под руководством Михаила Зарембо стала победителем областного финала военно-спортивной игры «Победа». В конкурсе соревнуются 78 команд.

Депутат горсовета, учитель ОБЖ и подполковник Андрей Некрасов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в прошлом году «Сокол» выбился в 20 лидеров, заняв 19 место из 80.

-На первое место попасть невозможно, как бы мы не старались. Но мы надеемся попасть хотя бы в десятку лидеров, — высказал свое мнение депутат Некрасов 12 июля.

Уже сегодня, 12 июля, участников ждет финальный и не менее сложный этап – «Дорога победителей» — где они проявят выносливость, силу и знание медицины. Имя победителя игры станет известно 13 июля.

Напомним, участники Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» – юнармейцы, потенциальные участники Движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов и представители молодежных организаций.

Видео предоставлено Андреем Некрасовым

