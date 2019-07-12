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«Зачистить» Петра Порошенко хочет Зеленский

Президент Украины заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года.(ВИДЕО)

12.07.2019 Фото: facebook.com/zelenskiy95 Нет комментариев
 
Зачистить Петра Порошенко хочет Зеленский

Владимир Зеленский

Против экс-президента Украины могут использовать подписанный им самим закон «Об очищении власти». Заявление Зеленского прозвучало за десять дней до выборов в Верховную раду.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрировать высшее руководство страны, которое находилось у власти с 2014 года. Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го. В частности, речь идет о председателе Верховной рады, генпрокуроре, главах Государственной фискальной службы и таможни, секретаре СНБО, руководстве оборонных предприятий. Петр Порошенко занимал пост президента Украины с 7 июня 2014-го по 19 мая 2019 года.

«Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию, мы предлагаем ее усилить», — заявил глава государства.

Зеленский также указал, что законопроект служит «общественной оценкой деятельности соответствующих лиц», и выразил уверенность, что их действия получат юридическую оценку. Заявление президента прозвучало за десять дней до выборов в Верховную раду.

Закон «Об очищении власти», известный также как закон о люстрации, был подписан Порошенко в 2014 году. Основная цель — помешать занимать должности тем, кто был у власти во время правления Виктора Януковича, а также кто участвовал в подавлении Майдана. Им на пять или десять лет запрещается занимать официальные посты в органах власти и местного самоуправления.

В мае заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о некачественном и противоречащем Конституции. До этого Зеленский подвергся критике со стороны разных политиков за то, что назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который занимал несколько должностей при Януковиче и поэтому должен попасть под действие закона о люстрации. Сам Богдан заявил, что должность главы президентской администрации занимать может, так как эта структура не является государственной и, соответственно, не подпадает под действие закона.

Источник: РБК


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