Забил до смерти 2-месячного сына его 18-летний отец в Балашихе

Правоохранительные органы расследуют смерть 2-месячного ребенка в подмосковной Балашихе. По подозрению в убийстве задержан его отец.

Как стало известно «МК», младенец был госпитализирован еще 22 июня из квартиры с диагнозом «асфиксия» и «рвота». 30 июня он скончался. В ходе экспертизы выяснилось, что причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма. За совершение преступления задержан 18-летний отец малыша. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело»

Источник: mk.ru