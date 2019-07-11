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Забил до смерти 2-месячного сына его 18-летний отец в Балашихе

Младенец был госпитализирован еще 22 июня из квартиры с диагнозом «асфиксия» и «рвота». 30 июня он скончался. В ходе экспертизы выяснилось, что причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма.

11.07.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Забил до смерти 2 месячного сына его 18 летний отец в Балашихе

У ребенка нашли черепно-мозговую равму

Правоохранительные органы расследуют смерть 2-месячного ребенка в подмосковной Балашихе. По подозрению в убийстве задержан его отец.

Как стало известно «МК», младенец был госпитализирован еще 22 июня из квартиры с диагнозом «асфиксия» и «рвота». 30 июня он скончался. В ходе экспертизы выяснилось, что причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма. За совершение преступления задержан 18-летний отец малыша. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщила «МК» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, по данному факту возбуждено уголовное дело»

Источник: mk.ru


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(1) Комментарий

  1. Наталка

    Сопливые малолетки.Только и научились трахаться.А любить и заботиться о ребенке не научились!

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