КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

По факту смерти троих детей на пожаре возбудил уголовное дело СК в Новосибирской области

Татьяна Орлова: Хотите сохранить семью? Пишите любовные письма

ФСБ задержала по подозрению в коррупции замглавы Пенсионного фонда РФ

Украденный 75 лет назад кошелек нашелся в тайнике школы в США

После жалоб «наказала» двойной доплатой за прошлогоднее тепло жителей многоэтажки УК Бердска

Смертельная красота: Ядовитое озеро под Новосибирском набирает популярность в Сети

Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

Забил до смерти 2-месячного сына его 18-летний отец в Балашихе

Работа в Бердске. Работа в Искитиме

Изъяны в реконструкции ул. Лунной Бердска по нацпроекту увидела «Единая Россия»

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Смертельная красота: Ядовитое озеро под Новосибирском набирает популярность в Сети

«Новосибирские Мальдивы» на самом деле не что иное, как золоотвал, куда сливает отходы местная ТЭЦ-5.(ВИДЕО, ФОТО)

11.07.2019 Фото: ©instagram.com/potapov_taiga Нет комментариев
 
Смертельная красота: Ядовитое озеро под Новосибирском набирает популярность в Сети

Смертельно опасная красота

Карьер, ярко-бирюзовая вода и немного песка — пользователи соцсетей нашли «Мальдивы» всего в десяти минутах езды от Новосибирска. Но удивительное для региона «озеро» в своих голубых водах таит большую опасность для любого, кто решить искупаться в нем. «Новосибирские Мальдивы» на самом деле не что иное, как золоотвал, куда сливает отходы местная ТЭЦ-5.

«Новосибирские Мальдивы»

В соцсетях жителей и гостей Новосибирска уже сейчас лето — 2019 напоминает отдых на берегу океана. Все дело в «озере», которое привлекает к себе внимание насыщенным бирюзовым цветом. Именно из-за этого водоем стал популярной локацией среди блогеров в Instagram, получив красивое название «Новосибирские Мальдивы». Но новоиспеченное местечко для фото не только красиво, оно еще и очень опасно, ведь оно представляет собой золоотвал с отходами рядом стоящей ТЭЦ.

Опасность лазурного водоема
Золоотвалы — это места для сбора золы и шлака, образующихся при сжигании бурого угля на ТЭЦ. Данный водоем был вырыт для своих нужд «Сибирской генерирующей компанией» (СГК), после его наполнили технической водой с растворенными в ней оксидами различных металлов и солями кальция. Одним из главных факторов, повлиявших на удивительный цвет золоотвала, стала его большая глубина, которая равняется приблизительно одному-двум метрам.

Так жидкость в карьере получила свой насыщенный голубой цвет, который, несмотря на всю опасность, продолжает манить пользователей соцсетей. В начале июля местные жители писали, что возле «Новосибирских Мальдив» возник «настоящий аншлаг». Правда, иногда на снимках можно увидеть трубы ТЭЦ-5, а название геолокации и подавно не обнадеживает (место известно в Сети как «Аномальная зона золоотвал»), но народу здесь не убавляется.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Юлия (@_y.s.h_)


«Аномальная зона»
В начале июня «Новосибирские Мальдивы» привлекли внимание журналиста местного издания «НГС». В его статье место было описано очень страшно: журналист заметил, что в золоотвале голубые даже чайки (правда, он отмечал, что все же неясно — действительно ли вода окрасила крылья птиц, или же это только отражение), а все деревья и кустарники, попадающие в зону подтопления, вскоре засыхают.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Теперь у меня тоже есть такая фотка! Будь в тренде!

Публикация от Alexander Dorofeyev (@alexander_dorofeyev)


Но, несмотря на жуткие описания этого места, «Новосибирские Мальдивы» стали популярной локацией для блогеров. По словам местных жителей, из-за ажиотажа руководству станции пришлось даже перекрывать проезд.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

«Курортная» зона, район ТЭЦ-5, золоотвал. Фото: Ева Шафран #новосибирск #нск #nsk54 #novosibirsk #novosibsfera

Публикация от Новосибирск/Novosibirsk (@novosibsfera)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

💙💙💙

Публикация от Alina Shefer (@_your_dream_______________)


После того, как по соцсетям разошлись слухи о повышенном радиационном фоне возле «Новосибирских Мальдив», в СГК заявили, что водоем неядовит, а радиационный фон вокруг «в норме», но все же порекомендовали людям гулять в другом месте.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Для галочки. Место интересное.

Публикация от Андрей Николаевич (@floombi)


«Гулять по золоотвалу — как гулять по военному полигону, опасно и нежелательно, так как это не просто водоем, а гидротехническое сооружение», — предупредили на предприятии. Представители СГК отметили, что вода в золоотвале техническая и ее используют только для транспортировки золы. Из-за большой минерализации контакт кожи с такой жидкостью может привести к местным аллергическим реакциям.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Сибирские Мальдивы 🌊 ⠀ Нет, не фотошоп)) Удивительное новое место, куда теперь съезжаются все жители и гости Новосибирска ради красивых фотографий.📸 ⠀ Ещё бы, от этого вида у меня замерло дыхание!😱💔 ⠀ 📍Золоотвал (недалеко от ТЭЦ-5). Вот и весь секрет🤤 . . . #сибирскиемальдивы #золоотвал #золоотвалнск #siberia #travelblogger #travelphotography #russiangirlsgram #travelandlife #adventuretime #explorecreate #worldtrip #goodmornong #morning #nsk54 #novosibirsk #novosibirsklife

Публикация от Katerina Presnyakova (@katrinpral)


После таких предупреждений многие стали называть свои кадры «отравленными Мальдивами» или «смертельным озером», но нашлись и те, кто по-прежнему считает, что это «сказочное место, обязательное для посещения и подпитки души».

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Ещё один красивый кадр со смертельного озера.

Публикация от Денис Дмитриевич (@dendy142)

Источник: 360tv.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
По факту смерти троих детей на пожаре возбудил уголовное дело СК в Новосибирской области Татьяна Орлова: Хотите сохранить семью? Пишите любовные письма ФСБ задержала по подозрению в коррупции замглавы Пенсионного фонда РФ

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Имплантат + коронка = 44000 руб. под КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика