Смертельная красота: Ядовитое озеро под Новосибирском набирает популярность в Сети

Карьер, ярко-бирюзовая вода и немного песка — пользователи соцсетей нашли «Мальдивы» всего в десяти минутах езды от Новосибирска. Но удивительное для региона «озеро» в своих голубых водах таит большую опасность для любого, кто решить искупаться в нем. «Новосибирские Мальдивы» на самом деле не что иное, как золоотвал, куда сливает отходы местная ТЭЦ-5.

«Новосибирские Мальдивы»

В соцсетях жителей и гостей Новосибирска уже сейчас лето — 2019 напоминает отдых на берегу океана. Все дело в «озере», которое привлекает к себе внимание насыщенным бирюзовым цветом. Именно из-за этого водоем стал популярной локацией среди блогеров в Instagram, получив красивое название «Новосибирские Мальдивы». Но новоиспеченное местечко для фото не только красиво, оно еще и очень опасно, ведь оно представляет собой золоотвал с отходами рядом стоящей ТЭЦ.

Опасность лазурного водоема

Золоотвалы — это места для сбора золы и шлака, образующихся при сжигании бурого угля на ТЭЦ. Данный водоем был вырыт для своих нужд «Сибирской генерирующей компанией» (СГК), после его наполнили технической водой с растворенными в ней оксидами различных металлов и солями кальция. Одним из главных факторов, повлиявших на удивительный цвет золоотвала, стала его большая глубина, которая равняется приблизительно одному-двум метрам.

Так жидкость в карьере получила свой насыщенный голубой цвет, который, несмотря на всю опасность, продолжает манить пользователей соцсетей. В начале июля местные жители писали, что возле «Новосибирских Мальдив» возник «настоящий аншлаг». Правда, иногда на снимках можно увидеть трубы ТЭЦ-5, а название геолокации и подавно не обнадеживает (место известно в Сети как «Аномальная зона золоотвал»), но народу здесь не убавляется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия (@_y.s.h_) 7 Июл 2019 в 2:18 PDT



«Аномальная зона»

В начале июня «Новосибирские Мальдивы» привлекли внимание журналиста местного издания «НГС». В его статье место было описано очень страшно: журналист заметил, что в золоотвале голубые даже чайки (правда, он отмечал, что все же неясно — действительно ли вода окрасила крылья птиц, или же это только отражение), а все деревья и кустарники, попадающие в зону подтопления, вскоре засыхают.



Но, несмотря на жуткие описания этого места, «Новосибирские Мальдивы» стали популярной локацией для блогеров. По словам местных жителей, из-за ажиотажа руководству станции пришлось даже перекрывать проезд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💙💙💙 Публикация от Alina Shefer (@_your_dream_______________) 7 Июл 2019 в 10:02 PDT



После того, как по соцсетям разошлись слухи о повышенном радиационном фоне возле «Новосибирских Мальдив», в СГК заявили, что водоем неядовит, а радиационный фон вокруг «в норме», но все же порекомендовали людям гулять в другом месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Для галочки. Место интересное. Публикация от Андрей Николаевич (@floombi) 5 Июл 2019 в 10:58 PDT



«Гулять по золоотвалу — как гулять по военному полигону, опасно и нежелательно, так как это не просто водоем, а гидротехническое сооружение», — предупредили на предприятии. Представители СГК отметили, что вода в золоотвале техническая и ее используют только для транспортировки золы. Из-за большой минерализации контакт кожи с такой жидкостью может привести к местным аллергическим реакциям.



После таких предупреждений многие стали называть свои кадры «отравленными Мальдивами» или «смертельным озером», но нашлись и те, кто по-прежнему считает, что это «сказочное место, обязательное для посещения и подпитки души».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ещё один красивый кадр со смертельного озера. Публикация от Денис Дмитриевич (@dendy142) 13 Июн 2019 в 7:28 PDT

Источник: 360tv.ru