Суд запретил петуху кукарекать ночью по иску соседей в Швейцарии

В Цюрихе суд вынес приговор петуху, который слишком громко кукарекал по ночам, сообщило 10 июля издание Neue Zurcher Zeitung.

Ранее горожане подали иск к соседу, который превратил гараж в курятник. Жители района жаловались, что по ночам их будят громкие крики петуха.

В качестве доказательств истцы зафиксировали, сколько раз за ночь кукарекает петух и как громко он это делает.

Оказалось, птица кричит от 14 до 44 раз в час с громкостью в 84 дБ.

Кроме того, соседи пожаловались на запах навоза и потребовали снести курятник.

В итоге суд обязал хозяина петуха обеспечить тишину в период с 10 вечера до восьми часов утра. В течение этого времени птица будет «заключена» в курятнике без освещения. При этом остальные курицы наказания сумели избежать, так как курятник решили не сносить.

5 июля сообщалось, что во Франции начался судебный процесс над домашним петухом, который будит соседей.

Источник: Известия