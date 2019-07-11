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Суд запретил петуху кукарекать ночью по иску соседей в Швейцарии

В качестве доказательств истцы зафиксировали, сколько раз за ночь кукарекает петух и как громко он это делает. Оказалось, птица кричит от 14 до 44 раз в час с громкостью в 84 дБ.

11.07.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Суд запретил петуху кукарекать ночью по иску соседей в Швейцарии

Петух мешал соседям спать

В Цюрихе суд вынес приговор петуху, который слишком громко кукарекал по ночам, сообщило 10 июля издание Neue Zurcher Zeitung.

Ранее горожане подали иск к соседу, который превратил гараж в курятник. Жители района жаловались, что по ночам их будят громкие крики петуха.

В качестве доказательств истцы зафиксировали, сколько раз за ночь кукарекает петух и как громко он это делает.

Оказалось, птица кричит от 14 до 44 раз в час с громкостью в 84 дБ.

Кроме того, соседи пожаловались на запах навоза и потребовали снести курятник.

В итоге суд обязал хозяина петуха обеспечить тишину в период с 10 вечера до восьми часов утра. В течение этого времени птица будет «заключена» в курятнике без освещения. При этом остальные курицы наказания сумели избежать, так как курятник решили не сносить.

5 июля сообщалось, что во Франции начался судебный процесс над домашним петухом, который будит соседей.

Источник: Известия


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    зарезать и в бульон!

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  2. Анна автоледи

    Смех смехом, а в Швейцарии также запрещено ночью смывать унитаз. Сходил по-тихому, и ложись спать. Утром смоешь. А иначе тоже всех соседей перебудишь….

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