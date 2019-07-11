Суд запретил петуху кукарекать ночью по иску соседей в Швейцарии

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зарезать и в бульон!
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Смех смехом, а в Швейцарии также запрещено ночью смывать унитаз. Сходил по-тихому, и ложись спать. Утром смоешь. А иначе тоже всех соседей перебудишь….
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вот бы туда наших ночных «дрифтеров» ))
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