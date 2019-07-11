Татьяна Орлова: Хотите сохранить семью? Пишите любовные письма

Сайт и газета «Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Профессионалы XXI века». Наша героиня — бердский психолог Татьяна Орлова с красным диплом бакалавра и магистра. В психологии она 14 лет. Действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Она работала в общеобразовательной школе, потом в молодёжном центре, где занималась индивидуальными консультациями, профориентацией и организовала группу для родителей и детей. Сейчас Татьяна работает в детской школе искусств «Берегиня» и консультирует индивидуально.

Что вам нравится в вашей работе?

— Вокруг профессии «психолог» мифов столько, что за 14 лет я все еще не перестаю удивляться! Качественная работа с психологом редко бывает радужная и легкая. На приеме нормально смеяться, злиться, плакать, возмущаться, негодовать, кричать, шептать, молчать, рисовать, рвать бумагу, ходить по кабинету, сидеть, стоять, вскакивать. То есть делать все ровно то, что вы делаете в жизни вообще. Сказать все, как есть. И быть уверенным, что я не сделаю круглые глаза, не сбегу от ваших «ужасных» мыслей, а помогу изменить вашу жизнь, как хочется именно вам.

Кто и с какими проблемами чаще обращается?

— В последнее время чаще стали приходить девушки и женщины с вопросами выбора жизненного пути, решения внутренних конфликтов, поиска себя и гармонии в отношениях. Родители, которым проблематично найти контакт с детьми. Однажды был такой случай. Позвонила мама и спросила можно ли записать на прием 40-летнего сына. Я посоветовала ей дать мой номер телефона и записаться ему самому.

В каком возрасте лучше отдавать ребенка в детский сад? Как помочь малышу адаптироваться к новой обстановке?

— В 3-4 года у детей появляется интерес к другим детям, именно этот возраст оптимальный для похода в детский сад. До этого для них главные — родители. Если вы отдаете детей в дошкольное учреждение до 3 лет, делайте это постепенно и будьте особенно внимательны к ним.

Ваши советы будущим первоклассникам?

— С таким вопросом часто обращаются ко мне. Поход в 1 класс — стрессовая ситуация не только для детей, но и для родителей. Я советую родителям сохранять спокойствие. Дети «зеркалят» состояние мам и пап, если они замечают их беспокойство, то начинают тревожиться. Важно определить, какая помощь требуется ребенку перед школой, для это надо пройти диагностику у психолога за полгода или за год. Читать, писать и считать — не самое главное. Главное — как ребенок умеет выстраивает отношения со взрослыми и сверстниками, насколько он воспринимает словесные задания и следует им. Это очень значимо. Адаптация у разных детей может быть от месяца до года. Это нормально. Родителям в этот непростой период нужно поддерживать ребенка.

Насколько родители должны участвовать в учебном процессе?

— В первом классе нужно по максиму интересоваться жизнью в школе. Но, помогая с уроками, не нужно делать их за ребенка. Важно научить его учиться, справляться с трудностями. Не причиняйте добро ребенку. Психолог Юлия Гиппенрейтер как-то сказала: позволяйте вашему ребёнку встречаться с отрицательными последствиями его действий (или его бездействия). Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным. Поймите, что неуспеваемость не всегда связана с тем, что школьник не понимает предмет, это может происходить потому, что не совсем гладко складываются отношения с товарищем по парте.

Как воспитать гармоничную личность?

— Помните, что дети тоже люди, такие же, как взрослые. У них есть свои чувства, эмоции, желания, настроение, но в отличии от нас у них нет опыта, чтобы справиться со всем, что происходит у них внутри. Родители должны рассказать, показать и научить обходиться со своим внутренним миром. Ребенок злится? Хочет покричать? Предложите ему вместе прямо сейчас громко-громко покричать. Дети — отражение семьи. Они впитывают черты от всех, кто участвует в их воспитании. Упрямство может быть от дедушки, пунктуальность от бабушки, усидчивость от папы, а от мамы торопливость. Родители нужны, чтобы принимать своих детей такими, какие они есть, и при этом обучать и социализировать. Интерес ребенка, а не амбиции взрослых, должны быть первоочередными в развитии детей. Чтобы наладить отношения, советую почитать:

Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребёнком. Как?»; Л. Петрановская «Тайная опора»; Г. Хоментаускас «Семья глазами ребёнка»; К. Кволс «Радость воспитания. Как воспитывать детей без наказания»; Ю. Гусева «Нежные мальчики, сильные девочки».

Как договориться с бунтующим ребенком?

— Предоставляйте ему право выбора. Так ребенок в полной мере ощутит свою значимость, у него пропадет необходимость в бунте. Дети начинают осознавать, что все, что с ними происходит, связано с решениями, которые они принимали сами. Заблаговременно предупреждайте. Конфликты легко вспыхивают тогда, когда ребенку слишком быстро надо переключиться от одного дела к другому, часто от приятного к менее приятному. Например, если мама в 12:45 заглянет в комнату к ребенку и напомнит, что через пятнадцать минут игровое время закончится, то ребенку будет легче перейти от игровой деятельности к учебной.

Как преодолеть сложности подросткового возраста?

— Дети в этом возрасте очень остро реагируют на все. Они совершенно по-другому начинают воспринимать действительность и строить по-новому отношения с окружающими. Родителям важно замечать, что ребенок подрос. Это уже не та крошка, которую погладил, и она счастлива. Может быть наоборот, ребенка нужно оставить в покое. Задача родителей — попытаться понять сына и дочку и помнить: чем больше мы запрещаем эмоциональных реакций, тем больше мы их получаем. Слушайте ребенка, узнавайте его потребности и договаривайтесь по-взрослому. Идите на компромиссы, ищите решения, устраивающие обе стороны.

Есть ли «лекарство» от перфекционизма?

— Некоторым хочется быть идеальной мамой, идеальной дочерью, идеальной подругой, идеальным клиентом. И если что-то не получается — катастрофа! Запомните: вам никогда не стать идеальным человеком! Идеал — это образ, чаще всего недостигаемый. На него можно равняться, но разве нужно достигать? Пока мы пробуем дотянуть себя до того самого идеального образа нам некогда наслаждаться тем, что есть сейчас. Радуйтесь тому, что есть уже сегодня. Скажите себе: «Я уже столько всего сделала! Классно! Неужели и правда это все я?!».

Вы нередко проводите практикумы по укреплению семьи. На каком фундаменте построить семейную жизнь, чтобы прожить долго и счастливо?

— Любые отношения — это работа двух человек. Важно произносить вслух то, что хочется именно тебе. Одному для поддержки нужно, чтобы его погладили и обняли, расспросили. Другому, чтобы его оставили в покое. И здесь может возникнуть конфликт. Надо договариваться и прояснять все моменты.

Принимать друг друга такими, какие мы есть, не пытаясь изменить, — это фундамент крепких семейных отношений. За попытками изменить другого скрывается эгоистичный мотив — убежденность, что счастья можно достичь, только изменив другого. Но если вспомнить о том, что другой человек не наше продолжение и каждый из нас способен развиваться и быть счастливым вне зависимости от партнера, то может оказаться, что для счастья нужно не так уж много — довольный я сам.

Что посоветуете сделать женщинам, чтобы достичь лада в семье?

— Если есть некий эмоциональный застой или вдруг претензии возникли, или хочется что-то в отношениях для себя понять и улучшить, сядьте и напишите письмо любви.

Настройте себя, что муж с пониманием воспримет все то, что вы собираетесь изложить. На листе бумаги начертите пять колонок. В колонке «гнев» напишите, почему испытываете гнев, обиду, раздражение. В колонке «печаль» — из-за чего испытываете печаль или разочарование. Третью колонку «страх» посвятите тревоге, беспокойству и опасениям. В колонке «сожаление» выскажите смущение, сожаление о своем поведении, извинение и просьбу о прощении. В последней колонке напишите о любви, о том, как вы цените своего мужа и как представляете вашу совместную будущую жизнь. После этого попытайтесь сами ответить на свое письмо от имени мужа. Если у вас остается потребность показать письмо мужу, обсудите и решите проблему сообща.

Как любите проводить свободное время?

— По настроению. Я спрашиваю себя: чего я больше хочу в данный момент? Иногда я просто сплю. Провожу время с детьми. Смотрю кино. Читаю. Из последнего прочитанного меня впечатлили книги Эльчина Сафарли. С детства люблю поэзию Маяковского и Фета. Отпуск чаще провожу на природе.

Автор видео Елена Белоусова

