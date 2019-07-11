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Крысы рыщут по помойке и поселились в жилых домах на главной улице Бердска

По словам местных жителей, в мусорные баки в больших количествах выбрасывают пищевые отходы, что провоцирует появление опасных грызунов. Есть вопрос и к законности установки контейнерной площадки.

11.07.2019 Автор: Татьяна Назарова Фото: Татьяны Назаровой 2 коммент.
 
 

Крысы рыщут по помойке и поселились в жилых домах на главной улице Бердска

Контейнерная площадка у дома №25 на ул. Ленина завалена мусором уже к полудню

На три дома — №23, 25, 27 по улице Ленина в Бердске — приходится одна мусорная площадка с двумя контейнерами. Уже к полудню здесь скапливается внушительное количество мусора, которое стремительно перемещается от баков на территорию площадки и за ее пределы. Ежедневно возле контейнеров накапливаются десятки коробок и мешков с отходами. Местные жители утверждают, что из-за отходов, выгружаемых рестораном Sunrise, в их доме поселились крысы.

— Вот в таком состоянии мусорки у нас каждый день, даже больше бывает. На дороге мусор стоит, у баков. Эту мусорку полностью заполняют коробками, мешками. Все из ресторана. В этом доме всего семь квартир, и каждый выносит по маленькому мешочку всего-навсего. У нас нет большого мусора, а этот весь бардак оттуда. Они вот взяли свою территорию отгородили, мусорку сюда воткнули. Мусорка по нормам на расстоянии 20 метров должна быть, а здесь разве будет столько? Еще пищевые продукты выкидывают, у нас в доме уже даже крысы завелись. У меня под унитазом пищат, дерутся. Нам мусорка нужна всего-то одна, и та с крышкой. Всё. К нашей УК относится 15-й дом, вот там стоят культурные баки — зеленые, закрытые. Там такой ситуации нет. А теперь, когда вокруг эта помойка с видом на улицу Ленина, подъезжают машины личные с дач, и тоже сюда мусор мешками вываливают. Зачем им куда-то везти? Здесь же помойка, — рассказывает председатель дома №25 на ул. Ленина Надежда Лобода.

«Курьер. Среда. Бердск» не смог связаться с директором ресторана Sunrise, сотрудники ресторана не дали комментарий по поводу причастности к появлению крыс в соседнем доме.

— Директор сейчас в отпуске. Я лично знаю только одно — у нас именно, в заведении, крыс нет. Ну а мусорка… везде мусорка, везде пищевые отходы, — ответила «Курьер. Среда. Бердск» менеджер ресторана.

Надежда Кузьминична считает, что необходима еще одна площадка, определенная под мусор, между домами №23 и 25. Такая удаленность от производственных площадок дома №27 ликвидирует проблему переполненности контейнеров.

— Есть определенная процедура у нас в городе Бердске, я Надежде Кузьминичне говорил: «Обратитесь с письмом в администрацию города Бердска на отвод земельного участка под обустройство контейнерной площадки». Там ее (контейнерной площадки, прим. ред.) вообще раньше не было. Я пришел два года назад, ее сделал. Не знаю, куда они мусор носили. Сейчас сделал, им еще одну надо. Я считаю, что на дом достаточно одной контейнерной площадки, одной! И для группы домов достаточно одной контейнерной площадки. Просто надо приезжать чаще, все вывозить. У нас с мусором проблема в том, что приезжают один раз в день. Приезжали бы раза два — этой проблемы бы не было. Потому что там производственные площади, вот и отходы, коробки и так далее, — объясняет директор УК «ТемпСервис» Владимир Бабак.

Сейчас под сомнением стоит само соответствие данной контейнерной площадки нормам, указанным в СанПиН и СНиП. Расстояние между баками и жилым домом №25 невооруженным взглядом гораздо меньше, чем 20 метров, заявленных в документах. Кроме того, специалистами СанПиН определено, что баки всегда должны располагаться на бетонной или асфальтированной площадке. В контейнеры также не должна попадать дождевая вода, чтобы не усиливать гниение содержимого. Возможно, именно эти причины повлияли на появление грызунов в одном из домов. Поэтому, прежде, чем определять новую контейнерную площадку, придется устранить дефекты уже существующей.


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(2) Комментариев

  1. котолюб

    УК должна сделать мусорную площадку по СНИПу. Иначе без котов не обойтись. Нужно бороться с крысами естественным путем! Да и наблюдать за усатыми охотниками — одно удовольствие. Проверено многовековой историей человечества…

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