Скончались почти 7 тыс. человек в машинах «скорой» за год в России

Специалисты ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения при Минздраве выяснили, что в 2018 году россияне обращались в скорую помощь чаще всего по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн). С результатами исследования работы скорой медицинской помощи ознакомился RT.

Отмечается, что вторую строчку среди основных причин выезда скорой помощи занимают травмы и отравления (3,8 млн). 3,6 млн выездов было совершено по поводу медицинской эвакуации, 552 тыс. — из-за родов и патологий.

Роды и патологии беременности стали причиной 552 тыс. выездов скорой помощи в прошлом году.

Всего в 2018-м было совершено 43,9 млн выездов бригад скорой помощи.

Ранее сообщалось о росте числа пациентов в России, умерших в автомобиле скорой помощи: в 2018 году умерли 6,8 тыс. человек, что почти на 24% больше показателей 2009 года (5,5 тыс.).

В Минздраве России это связали с тем, что скорая стала быстрее доезжать до пациентов: доля вызовов со временем приезда к пациенту менее чем за 20 минут по отношению к общему числу вызовов возросла с 82,5% (2009 год) до 89,4% (2018 год).

В марте этого года скорую помощь в Москве назвали самой оперативной в Европе и одной из самых быстрых во всем мире.

По словам главы городского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, среднее время прибытия фельдшеров на место ДТП составляет 8 минут, а эвакуация пациента от дома до медучреждения — 50 минут. Чиновник отметил, что в течение двух лет в Москве обновят оснащение автомобилей станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.