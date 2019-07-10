Расчленила труп квартиранта и убила 8-летнюю девочку 80-летняя жительница Хабаровского края

В Хабаровском крае 80-летняя жительница поселка Березовка Софья Жукова подозревается в серийных убийствах, пишет телеграм-канал Baza. О задержании пенсионерки региональное управление СКР сообщало еще в феврале. В пресс-релизе говорилось, что 30 января в поселке были найдены части тела мужчины. Жертвой оказался 52-летний мужчина, который снимал комнату у Жуковой. В квартире пенсионерки при обыске криминалисты обнаружили следы крови потерпевшего. Женщине предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), она была арестована.

По данным Baza, в ходе следствия пенсионерка призналась еще в двух убийствах. 14 декабря 2005 года Жукова, с ее слов, убила восьмилетнюю девочку, которая была ее соседкой и мешала ей «играми и беготней». 14 лет назад это убийство раскрыть не смогли.

Также Жукова призналась в убийстве своей подруги, совершенном в апреле 2013 года. Женщина продала свою квартиру, и Жукова предложила ей пожить у себя. После этого женщину никто не видел. О мотивах преступления ничего не сообщается.

Источник: znak.com