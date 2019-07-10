Карту опасных для детей мест создают в Бердске

Регулярный мониторинг опасных для нахождения детей мест, проверка недостроенных объектов, масштабная профилактическая и информационная кампания – в Новосибирской области принимается широкая линейка мер по обеспечению безопасности детей в местах массового пребывания. О проводимой работе шла речь на пресс-конференции 9 июля.

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, органами местного самоуправления ведется работа над созданием карт опасных мест в районах региона, которые будут доступны для работы специалистами контролирующих ведомств. Большое внимание уделяется организации досуга детей и подростков в период летних каникул.

«Вопросы безопасности детей стоят на особом контроле, обеспечение сохранности жизни и здоровья ребятишек в местах массового пребывания – задача органов власти. Совместно с правоохранительными органами ведется профилактическая кампания, но необходимо учитывать, что большая зона ответственности лежит на родителях. Родителям необходимо беседовать с детьми, говорить о правилах безопасного поведения на водоемах, на улице, в доме. Только совместными усилиями получится добиться положительных результатов», – подчеркнула Ольга Потапова.

Было отмечено, что в период летних каникул дети большое количество времени предоставлены сами себе. Именно поэтому важно обращать внимание на элементарные правила безопасности. От родителей зависит то, будет ли уметь ребенок правильно вести себя в опасных местах: на водоемах, на железнодорожных путях, на дороге.

В тоже время правительством Новосибирской области организована работа по организации трудовой занятости детей. За июнь 2019 года трудоустроено более 4 тысяч подростков. Основные виды работ, по которым организуется временное трудоустройство несовершеннолетних – культурно-творческая деятельность, работы в архивах, библиотеках, типографиях, выполнение функционала курьера и благоустройство территории. В зоне особого внимания находятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вступившие в конфликт с законом, имеющие трудности в социальной адаптации.

Сообщить о местах, где детям находиться небезопасно, можно на горячую линию министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-100-00-82.

С информационными буклетами, памятками для родителей и другой необходимой информацией можно ознакомиться на сайте министерства или на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.