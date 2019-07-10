КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-ю, Ирина 8-913-894-2506
Продам квартиру
продам
Продам 1-к Татьяна 8-913-754-50-37
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске

За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске

Расчленила труп квартиранта и убила 8-летнюю девочку 80-летняя жительница Хабаровского края

28 тонн опасных продуктов нашли в детских лагерях России за июнь

Входа нет: Пустуют кассы по оплате услуг ЖКХ в Бердске

Киев выгнал с «Евровидения» выступавших в России детей

Украли похоронные 70 тыс. рублей у 95-летнего заслуженного врача мошенницы в Бердске

Арестовывать беременных и женщин с маленькими детьми запретят в России

Карту опасных для детей мест создают в Бердске

96-летняя фронтовичка с гармошкой и частушками надеется отметить новоселье в Бердске

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Карту опасных для детей мест создают в Бердске

Сообщить о местах, где детям находиться небезопасно, можно на горячую линию министерства труда и социального развития Новосибирской области.

10.07.2019 Фото: nso.ru Нет комментариев
 
Карту опасных для детей мест создают в Бердске

Областные власти принимают меры по обеспечению безопасности детей в летний период

Регулярный мониторинг опасных для нахождения детей мест, проверка недостроенных объектов, масштабная профилактическая и информационная кампания – в Новосибирской области принимается широкая линейка мер по обеспечению безопасности детей в местах массового пребывания. О проводимой работе шла речь на пресс-конференции 9 июля.

По словам заместителя министра труда и социального развития Новосибирской области Ольги Потаповой, органами местного самоуправления ведется работа над созданием карт опасных мест в районах региона, которые будут доступны для работы специалистами контролирующих ведомств. Большое внимание уделяется организации досуга детей и подростков в период летних каникул.

«Вопросы безопасности детей стоят на особом контроле, обеспечение сохранности жизни и здоровья ребятишек в местах массового пребывания – задача органов власти. Совместно с правоохранительными органами ведется профилактическая кампания, но необходимо учитывать, что большая зона ответственности лежит на родителях. Родителям необходимо беседовать с детьми, говорить о правилах безопасного поведения на водоемах, на улице, в доме. Только совместными усилиями получится добиться положительных результатов», – подчеркнула Ольга Потапова.

Было отмечено, что в период летних каникул дети большое количество времени предоставлены сами себе. Именно поэтому важно обращать внимание на элементарные правила безопасности. От родителей зависит то, будет ли уметь ребенок правильно вести себя в опасных местах: на водоемах, на железнодорожных путях, на дороге.

В тоже время правительством Новосибирской области организована работа по организации трудовой занятости детей. За июнь 2019 года трудоустроено более 4 тысяч подростков. Основные виды работ, по которым организуется временное трудоустройство несовершеннолетних – культурно-творческая деятельность, работы в архивах, библиотеках, типографиях, выполнение функционала курьера и благоустройство территории. В зоне особого внимания находятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, вступившие в конфликт с законом, имеющие трудности в социальной адаптации.

Сообщить о местах, где детям находиться небезопасно, можно на горячую линию министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8-800-100-00-82.

С информационными буклетами, памятками для родителей и другой необходимой информацией можно ознакомиться на сайте министерства или на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Более 200 автобусных остановок подвергнут апгрейду в Бердске За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске Расчленила труп квартиранта и убила 8-летнюю девочку 80-летняя жительница Хабаровского края

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика