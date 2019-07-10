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Саакашвили подрался с пенсионеркой-оппозиционеркой в Одессе

Сторонники Саакашвили столкнулись со сторонниками одесского мэра Труханова в суде. Пожилой одесситке, по данным СМИ, экс-президент Грузии сломал руку.

10.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Саакашвили подрался с пенсионеркой оппозиционеркой в Одессе

Саакашвили распустил руки

Во время потасовки в суде, где проходил суд на мэром Одессы Геннадием Трухановым, пострадала женщина. Об этом сообщает местное издание Odessit.ua. Участие в потасовке принимал Михаил Саакашвили и его сторонники.

Саакашвили, ранее возглавлявший Одесскую область, неоднократно критиковал Труханова и угрожал ему тюремным заключением, обвиняя его в коррупции. Однако 9 июля суд оправдал Труханова по делу о продаже завода «Краян». Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняло Труханова в том, что мэрия купила здание завода по многократно завышенной цене. Однако судьи признаков хищения и превышения служебных полномочий не обнаружили.

Саакашвили вместе со сторонниками приехал в суд и попытался его пикетировать. В итоге начались столкновения сторонников Саакашвили и сторонников Труханова. Как утверждает Odessit.ua «во время столкновений Саакашвили ударил пожилую одесситку и сломал ей руку». По данным портала, женщину госпитализировали в Еврейскую больницу (ГКБ 1) Одессы.

О столкновениях в здании суда сообщает и украинский «24 канал». Телеканал сообщает, что сторонники Труханова забаррикадировали вход в зал заседания и не пустили внутрь Михаила Саакашвили и его сторонников. Те, в свою очередь, начали скандировать «Труханова за решетку!». Однако о пострадавшей в столкновениях женщине телеканал не сообщает. Местное издание Timer пишет, что во время потасовки в коридоре «кто-то из протестующих толкнул пожилую женщину, которая получила травму руки». С самим Саакашвили издание инцидент не связывает.

В июне, во время встречи со своими сторонниками в Одессе, Саакашвили заявил, что город «оккупировали средневековые бандерлоги». Он пояснил, что имеет в виду Труханова и его окружение, и пообещал отправить их за решетку.

Источник: РБК


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