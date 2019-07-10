Выводы РПЦ о женском уме вызвали протест и недоумение у омбудсмена

В обморок упала студентка на встрече с Путиным в Екатеринбурге
Украли пистолет Макарова и 33 тыс. рублей неизвестные в одной из квартир Бердска
Брикеты с кокаином выбросили волны на пляж в Филиппинах
За 25 лет и за 1,3 млрд рублей готов отремонтировать сети и котельные концессионер «Багира-М» в Бердске
Нашли €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
За взятки на 400 тыс. рублей директор «Горводоканала» помогал бизнесменам в Новосибирской области
Отключили горячую воду для монтажа оборудования в ЦТП в центре Бердска
Оштрафуют ли за излишки пойманной рыбы
Утекли данные около 1 млн клиентов трех российских банков
Без холодной воды еще на день останется часть Южного микрорайона в Бердске
Ага … женщины особенно « тупые» когда решаются на аборт
(Если тогда они такие , то зачем тогда им рожать себе подобных? )
… мне кажется, что все эти выводы сделаны только чтобы эту тему опять поднять … только это наоборот реакция будет …
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Заявление священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума сделано исключительно на основе общения с теми, кто доступен ему для общения.
Другие женщины ему не доступны в силу известных обстоятельств.
«Слон наступил на человека и сказал, что человек плоский, второй слон тоже наступил на человека и подтвердил мнение первого»(с)
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Это называется эффект Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
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