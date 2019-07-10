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Выводы РПЦ о женском уме вызвали протест и недоумение у омбудсмена

По мнению Татьяны Москальковой, 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, — женщины.

10.07.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Выводы РПЦ о женском уме вызвали протест и недоумение у омбудсмена

Женщины занимаются очень умными делами

Заявление священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что «женщины слабее умом мужчин», сделав исключение для Марии Кюри.

«(Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, — женщины», — сказала Москалькова журналистам.

Она также отметила, что в правоохранительной системе, в частности следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины.

«Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — сказала Москалькова.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ага … женщины особенно « тупые» когда решаются на аборт
    (Если тогда они такие , то зачем тогда им рожать себе подобных? )
    … мне кажется, что все эти выводы сделаны только чтобы эту тему опять поднять … только это наоборот реакция будет …

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  2. Аноним

    Заявление священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума сделано исключительно на основе общения с теми, кто доступен ему для общения.
    Другие женщины ему не доступны в силу известных обстоятельств.
    «Слон наступил на человека и сказал, что человек плоский, второй слон тоже наступил на человека и подтвердил мнение первого»(с)

    Thumb up 3 Thumb down 2

  3. Аноним

    Это называется эффект Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.

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