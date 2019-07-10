Выводы РПЦ о женском уме вызвали протест и недоумение у омбудсмена

Заявление священника Димитрия Смирнова о «слабости» женского ума вызывают протест и недоумение, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио «Радонеж», что «женщины слабее умом мужчин», сделав исключение для Марии Кюри.

«(Это заявление) вызывает чувство протеста и, конечно, недоумение в сегодняшнем мире, когда 90% среднего и малого бизнеса ведут женщины, когда интеллектуальная часть, это педагоги большая часть, — женщины», — сказала Москалькова журналистам.

Она также отметила, что в правоохранительной системе, в частности следственных органах, более половины сотрудников составляют женщины.

«Но интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — сказала Москалькова.

Источник: РИА Новости