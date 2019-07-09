Ржавеют оцинкованные «могильные» оградки вдоль дорог в Бердске

Менее 20 минут хватило губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, чтобы оценить реконструкцию ул. Лунной в Бердске. С инспекций бердских дорог глава региона вместе с министром транспорта и дорожного хозяйства области Анатолием Костылевским побывал 27 июня.

По пути Травников заметил ржавую дорожную ограду на ул. Красная Сибирь, о чем заострил внимание мэра Бердска Евгения Шестернина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», глава города заявил, что администрация сейчас судится с кемеровским подрядчиком, который не желает добровольно выполнять гарантийные обязательства.

Напомним, во исполнение СНиПов, металлические ограды начали устанавливать с 2014 года. Директор управления ЖКХ Бердска сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 8 июля, что вся ограда оцинкована.

— Вся ограда по аукциону оцинкована с прошлого года, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» Максим Флюрович.

Стоит отметить, что бердчане недовольны заборами вдоль дорог, Мэр Бердска согласен с мнением, что заковывать в ограду проезжую часть целиком не стоит.

— Такое масштабное количество заборов предписано нормативными документами… На пешеходных переходах для безопасности — да, но на расстоянии 50-100 метров от перекрестка — это уже сложно. Зимой содержание проблематично, — озвучил проблему Шестернин.