Инструкция: Когда работнику могут запретить отпуск
Если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год.
Есть случаи, когда работодатель имеет право не отпустить работника в отпуск. А в некоторых — работник и сам может отказаться от заслуженного отдыха. Подробности «РГ» рассказали в Роструде.
Например, в исключительных случаях, если предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы предприятия, работодатель может перенести отпуск работника (с его согласия) на следующий рабочий год. Правда, в этом случае отложенный отпуск нужно будет использовать не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
Также работодатель может отозвать работника из отпуска. В этом случае не использованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Перечень обстоятельств, при которых допускается отзыв из отпуска, законодательно не установлен, работодатель вправе определить их самостоятельно. А вот если работнику вовремя не выплатили отпускные или его предупредили о времени начала отпуска позднее, чем за две недели, то работодатель по письменному заявлению работника обязан его перенести на другой согласованный с сотрудником срок.
В любом случае не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд запрещено, как и не предоставлять его работникам младше 18 лет и тем, кто занят на работах с вредными или опасными условиями труда.
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Запретить отпуск и перенести с письменного согласия работника — это разные вещи.
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