«Нецензурно оскорблять Путина — нелепо»: Собчак ответила грузинскому телеведущему

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале «Рустави 2», сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина. По ее словам, произошедшее показывает лишь слабость ведущего.

«Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо», — считает Собчак.

Она также сравнила грузинского журналиста с подростком и отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный, однако такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.

Инцидент на «Рустави 2»

В воскресенье вечером журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес Путина и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, назвав это открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.

Габунию отстранили от работы на два месяца.

Источник: РИА Новости