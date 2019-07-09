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«Нецензурно оскорблять Путина — нелепо»: Собчак ответила грузинскому телеведущему

Она также сравнила грузинского журналиста с подростком и отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный, однако такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.

9.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Нецензурно оскорблять Путина нелепо: Собчак ответила грузинскому телеведущему

На мегафоне Ксении, во время ее визита в Бердск, было написано «Собчак против цензуры»

Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале прокомментировала скандал на грузинском канале «Рустави 2», сотрудник которого в эфире выругался адрес Владимира Путина. По ее словам, произошедшее показывает лишь слабость ведущего.

«Моя позиция в этом вопросе не изменилась — с первых митингов десятых годов я твердила: вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо», — считает Собчак.

Она также сравнила грузинского журналиста с подростком и отметила, что похожей риторики в своих заявлениях придерживается Алексей Навальный, однако такая позиция, по мнению Собчак, лишь отпугивает людей.

Инцидент на «Рустави 2»
В воскресенье вечером журналист Георгий Габуния начал свою авторскую программу «P.S.» с ругани в адрес Путина и его родителей.

Выходку осудили пользователи социальных сетей в Грузии, они выразили опасение, что отношения Москвы и Тбилиси обострятся еще больше.

Поведение журналиста раскритиковали президент и премьер Грузии. МИД республики расценил выступление Габунии как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД России назвал произошедшее беспрецедентной по низости выходкой, назвав это открытой провокацией грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Габунию отстранили от работы на два месяца.

Источник: РИА Новости


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