«Почта России» не умеет принимать платежи за услуги ЖКХ в другом городе

В рубрику «Сообщи свобю новость» написал

-Проблемы при оплате ЖКУ через ФГУП «Почта России» по федеральной системе «Город». Многие наверняка знают, что оплатить услуги по этой системе можно по закону из любой точки РФ. Но этого, к сожалению, не знают руководители в данном субъекте (НСО) «Почты России». Или, хуже того, знают, но воруют деньги, предназначенные для обучения кассиров.

Примерно 2 года у меня отказывались принять в Новосибирске (отделение связи 630090 на ул. Ильича) платежи, потому что кассир не знал, что если житель не проживает в Новосибирске (а пытается заплатить в нём, что верно и для любого н. п., включая Бердск), то надо нажать дополнительную кнопку, открывается подменю, а там дальше всё точно также, как и у жителей Новосибирска. Поэтому мне тупо врали, что, якобы, это невозможно. При этом я регулярно писал жалобы и в само отделение, и в областную почту. А сами разработчики (это, кстати, частная контора) уверяли, что это должно работать. В итоге дошло до того, что я сам этот момент разъяснил на пальцах (не видя самой программы, но после того как наша управляющая компания сделала это — обучение — в другом отделении связи). И теперь здесь кассир стал принимать платежи.

При этом сами разработчики тоже не без греха. Например, в отделении связи 630116 Новосибирск до сих пор не принимают по почтовому адресу (там другая программа), только номер лицевого счёта. Когда я пишу разработчикам — что ЖК РФ не знает никакого «номера лицевого счёта» и всё должно приниматься по почтовому адресу — они мне 3 года назад ответили, что знают и когда-нибудь исправят. До сих пор не исправили…

Думаю, то, что я написал — будет полезно и другим людям, кто попытается заплатить за что-либо через эту организацию и по этой системе, не находясь в своём населенном пункте. Может, кто-то даже расскажет, какие есть проблемы с оплатой из других субъектов (не из НСО)?

Надеюсь, что кто-то из областной прокуратуры прочитает эту статью.