«Почта России» не умеет принимать платежи за услуги ЖКХ в другом городе

-Проблемы при оплате ЖКУ через ФГУП «Почта России» по федеральной системе «Город». Многие наверняка знают, что оплатить услуги по этой системе можно по закону из любой точки РФ. Но этого, к сожалению, не знают руководители в данном субъекте (НСО) «Почты России». Или, хуже того, знают, но воруют деньги, предназначенные для обучения кассиров.
Примерно 2 года у меня отказывались принять в Новосибирске (отделение связи 630090 на ул. Ильича) платежи, потому что кассир не знал, что если житель не проживает в Новосибирске (а пытается заплатить в нём, что верно и для любого н. п., включая Бердск), то надо нажать дополнительную кнопку, открывается подменю, а там дальше всё точно также, как и у жителей Новосибирска. Поэтому мне тупо врали, что, якобы, это невозможно. При этом я регулярно писал жалобы и в само отделение, и в областную почту. А сами разработчики (это, кстати, частная контора) уверяли, что это должно работать. В итоге дошло до того, что я сам этот момент разъяснил на пальцах (не видя самой программы, но после того как наша управляющая компания сделала это — обучение — в другом отделении связи). И теперь здесь кассир стал принимать платежи.
При этом сами разработчики тоже не без греха. Например, в отделении связи 630116 Новосибирск до сих пор не принимают по почтовому адресу (там другая программа), только номер лицевого счёта. Когда я пишу разработчикам — что ЖК РФ не знает никакого «номера лицевого счёта» и всё должно приниматься по почтовому адресу — они мне 3 года назад ответили, что знают и когда-нибудь исправят. До сих пор не исправили…
Думаю, то, что я написал — будет полезно и другим людям, кто попытается заплатить за что-либо через эту организацию и по этой системе, не находясь в своём населенном пункте. Может, кто-то даже расскажет, какие есть проблемы с оплатой из других субъектов (не из НСО)?
Надеюсь, что кто-то из областной прокуратуры прочитает эту статью.
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Чет не понимаю: а с какой такой радости почта вообще должна принимать какие то там платежи?
Дело почты — посылки возить и доставлять вроде, не?
А система город — платежная система. Никакой связи с почтой тоже не вижу кстати.
Автор, а тем, что в киоске на остановке или в пивном магазине не принимают коммуналку, вы тоже возмущаетесь?
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