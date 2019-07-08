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Розыск: Остро не хватает людей на поиски пропавшей старушки в тапочках в Новосибирске

Пожилая женщина провела ночь вне дома. Ей нужна помощь, так как она страдает провалами в памяти. Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил сбор.(ОРИЕНТИРОВКА)

8.07.2019 Фото: Лизы Алерт Нет комментариев
 
Розыск: Остро не хватает людей на поиски пропавшей старушки в тапочках в Новосибирске

Пропавшая без вести

-Бабушка провела ночь вне дома, ей нужна медпомощь. Уличные поиски идут со вчерашнего вечера, остро не хватает добровольцев и водителей, которые могут добровольцев доставить и попатрулировать с ними улицы, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 8 июля Елизавета Лиманская из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

Попова (Немирская) Елизавета Андреевна, 30.07.1949 (69 лет). Исчезла из дома по улице Виктора Уса в Новосибирске, предположительно, ночью-под утро. У бабушки провалы в памяти — возрастное, и она сейчас может не помнить никакой информации о себе. Она в домашних тапочках!

Остальные приметы: невысокого роста — 155 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-серые, на лбу большая родинка, сверху приметная разноцветная вязаная кофта с капюшоном. Просим новосибирцев которые сегодня будут ехать с работы, идти в магазин и т. д. и на левом, и на правом берегах присмотреться к одиноким старикам на улицах!

Место сбора на поиск: ул. Виктора Уса, д.4. Информационный координатор Мария Воеводская: 89139525197 (больше информации в группе hvk.com/lizaalert_novosib). Форма одежды — лес, прийти можно без подготовки, участие в поисках ранее необязательно. Главное — удобная обувь, как в лес, обработаться от комаров\мошек, с собой термос или вода, перекус, если есть — скотч, фонарик, нет — выдадут на месте.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

Розыск: Остро не хватает людей на поиски пропавшей старушки в тапочках в Новосибирске

Розыск: Остро не хватает людей на поиски пропавшей старушки в тапочках в Новосибирске


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