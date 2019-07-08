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При обысках ФСБ в банке исчезли 140 млн рублей

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При обысках ФСБ в банке исчезли 140 млн рублей

Силовиков подозревают в хищении. В Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ. В спецназе ФСБ идут проверки.

8.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
При обысках ФСБ в банке исчезли 140 млн рублей

Силовиков задержали с деньгами

В четверг, 4 июля, были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ; информацию подтвердил другой источник из этой службы.

По данным одного из источников, сотрудников ФСБ подозревают в хищении 140 млн руб. в банке (название банка он не уточнил). По словам другого собеседника — 170 млн руб. По делу также проходит «сотрудник Академии ФСБ».

В материалах дела говорится, что офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (в него входят «Альфа» и «Вымпел»). «Обыск проводился по поддельному постановлению», — рассказал источник в ФСБ, информацию подтвердил источник, близкий к ведомству.

«В Центре специального назначения ФСБ проводится проверка», — рассказал собеседник РБК.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. В сообщении ведомства не говорилось о том, в каком управлении работают задержанные сотрудники. Задержание проводилось совместно с МВД, материалы переданы военному следствию. Другие подробности в сообщении ведомства не приводились.

Источник: РБК


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