Отравились насмерть хлебом 14 заключенных в Таджикистане
При подъезде к столице страны один из заключенных разделил между 16 заключенными хлеб, после употребления которого они почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе уже находились в бессознательном состоянии.
Число жертв массового отравления среди заключенных в Таджикистане в воскресенье вечером возросло до 14. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Главном управлении исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) Министерства юстиции Таджикистана.
«Cкончался Каюмов Абдуджамил Халилович, 10 ноября 1967 года рождения», — сказал собеседник. Ранее сообщалось о смерти 13 заключенных.
В воскресенье ГУИУН в соответствии с утвержденным планом на трех специализированных автомашинах в сопровождении охраны этапировало 128 заключенных (120 мужчин и восемь женщин) из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три учреждения пенитенциарной системы республики, расположенные в городах Душанбе, Нурек и Яван.
При подъезде к столице страны один из заключенных разделил между 16 заключенными хлеб, после употребления которого они почувствовали себя плохо и по прибытию в Душанбе уже находились в бессознательном состоянии. Медработникам удалось спасти только двух заключенных.
Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных, образована специальная следственная группа, назначена судебно-медицинская экспертиза, расследование уголовного дела находится под личным контролем Генерального прокурора республики.
ГУИУН опубликовало список заключенных, которые умерли в результате отравления. Самому молодому из них в августе исполнилось бы 20 лет, самому старшему в ноябре прошлого года исполнилось 52 года.
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