Цыганка силой отобрала кошелек у пенсионерки на главной улице Бердска

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой в совершении преступления в отношении пенсионерки, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

В Бердске устанавливается личность подозреваемой в совершении грабежа.

6 июля около 10.30 у дома 27 по ул. Ленина Бердска неизвестная женщина цыганской внешности силой отобрала у 70-летней женщины кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 8 тысяч рублей, после чего скрылась.

Приметы: На вид около 40-50 лет, рост около 150 см худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое. Может находится в компании граждан цыганской внешности.

Всех, кому что-либо известно о женщине на фотографии, просят обратиться в полицию по телефону: 8 (383- 41-3-00-23)

Конфиденциальность гарантируется.