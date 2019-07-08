Цыганка силой отобрала кошелек у пенсионерки на главной улице Бердска

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Видел у Малахова на шоу
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А никто и не сомневается, что вы эти шоу смотрите.
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Лучше Малахова чем вашего Соловья и Ольгу
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Цыгане действительно появились в городе. Я недавно видела такую в Вилке-Ложке. И это примерно в этом районе. Будьте осторожны с этой напастью.
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ПОПРОБОВАЛА БЫ ЭТА ТЁТЯ, в Чечне, у бабульки, 8 тысяч отобрать, на центральной улице……
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ездят на том, кто позволяет на себе возить….
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А прохожих никого не было? Как это так-я иду, кошелёк в сумке и у меня его отбирают??? Почему бабуля не кричала, не звала на помощь? Странное происшествие… Живу через дорогу от Ленина, 27, мыла окна в это время, ничего подозрительного не наблюдала, по крайней мере ни криков, ни шума…
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Когда вам будет70 посмотрим, как вы кричать будете и какая у вас будет реакция!
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В наше время 70лет-это ещё не возраст. В 70лет бабули ещё носятся на дачу вкалывать, а уж как в очереди в регистратуру орут, так поневоле сам убежишь, лишь бы замолчали, так что не надо ля-ля. Видать эта бабушка не из числа таких, к сожалению.
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