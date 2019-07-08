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Цыганка силой отобрала кошелек у пенсионерки на главной улице Бердска

В кошельке находилось 8 тыс. рублей. Полиция разыскивает напавшую на 70-летнюю женщину и просит помощи у бердчан.(ОРИЕНТИРОВКА)

8.07.2019 Фото: ГУ МВД по НСО 9 коммент.
 
Цыганка силой отобрала кошелек у пенсионерки на главной улице Бердска

По описанию полицейские составили фоторобот нападавшей

Сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемой в совершении преступления в отношении пенсионерки, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области в воскресенье.

В Бердске устанавливается личность подозреваемой в совершении грабежа.

6 июля около 10.30 у дома 27 по ул. Ленина Бердска неизвестная женщина цыганской внешности силой отобрала у 70-летней женщины кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 8 тысяч рублей, после чего скрылась.

Приметы: На вид около 40-50 лет, рост около 150 см худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое. Может находится в компании граждан цыганской внешности.

Всех, кому что-либо известно о женщине на фотографии, просят обратиться в полицию по телефону: 8 (383- 41-3-00-23)

Конфиденциальность гарантируется.


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(9) Комментариев

  1. Новый мэр

    Видел у Малахова на шоу

    Thumb up 2 Thumb down 14

  2. Алла

    Цыгане действительно появились в городе. Я недавно видела такую в Вилке-Ложке. И это примерно в этом районе. Будьте осторожны с этой напастью. :(

    Thumb up 19 Thumb down 0

  3. Аноним

    ПОПРОБОВАЛА БЫ ЭТА ТЁТЯ, в Чечне, у бабульки, 8 тысяч отобрать, на центральной улице…… 8)

    Thumb up 6 Thumb down 3

  4. Аноним

    А прохожих никого не было? Как это так-я иду, кошелёк в сумке и у меня его отбирают??? Почему бабуля не кричала, не звала на помощь? Странное происшествие… Живу через дорогу от Ленина, 27, мыла окна в это время, ничего подозрительного не наблюдала, по крайней мере ни криков, ни шума…

    Thumb up 1 Thumb down 7

  5. Светлана

    Когда вам будет70 посмотрим, как вы кричать будете и какая у вас будет реакция!

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Аноним

      В наше время 70лет-это ещё не возраст. В 70лет бабули ещё носятся на дачу вкалывать, а уж как в очереди в регистратуру орут, так поневоле сам убежишь, лишь бы замолчали, так что не надо ля-ля. Видать эта бабушка не из числа таких, к сожалению.

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