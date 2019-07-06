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170 тысячам россиян отказали в пенсии в 2018 году

Многие россияне привыкли думать, что пенсия положена им автоматически, как только наступит пенсионный возраст. Однако это не так.

6.07.2019 Фото: www.pexels.com Один комментарий
 
170 тысячам россиян отказали в пенсии в 2018 году

Не все будут получать достойную пенсию

В России растёт число отказов в выплате пенсии. Почему можно остаться без выплат и что делать, если это произошло.

— При расчёте пенсии не засчитали пять лет трудового стажа, — задаёт вопрос женщина на сайте юридической консультации. — Работала в магазине продавцом-кассиром в 80-х. В трудовой книжке при приёме на работу неправильно записали мою дату рождения, на что ссылаются работники Пенсионного фонда, и тусклая печать. А этот магазин документы в архив не сдал! Меня направили в этот магазин, но там меня послали, так как правопреемники умерли, а они, мол, ничего не знают! В итоге минус пять лет стажа!
Это типичная жалоба. Из-за подобных проблем многие россияне получают пенсию меньше, чем заслужили, или не получают вовсе. Так, по данным Пенсионного фонда России, в 2017 году было вынесено 125,4 тысячи решений об отказе в назначении страховой пенсии по старости. В 2018-м их оказалось уже 170,5 тысячи. Есть все основания полагать, что цифра эта будет только расти.

Многие россияне привыкли думать, что пенсия положена им автоматически, как только наступит пенсионный возраст.

Однако это не так. Чтобы получить страховую пенсию, требуются определённый стаж и необходимая сумма пенсионных баллов. В 2017 году нужно было иметь восемь лет стажа и 11,4 пенсионных балла. В 2018-м — уже девять лет и 13,8 балла. Эти показатели не перестанут расти до тех пор, пока не достигнут 15 лет и 30 баллов к 2025 году.

Выходит, что людям потребуется больше проработать, чтобы получить пенсию. При этом трудоустроившись официально, чтобы работодатель регулярно делал отчисления в Пенсионный фонд России. Тут и возникают трудности, потому что многие наши соотечественники работают неформально, а работодатель никаких перечислений не делает. В большинстве случаев сотрудники об этом знают. Но нередко возникают и неприятные сюрпризы — человек думал, что у него всё хорошо, а выяснилось, что работодатель отчислений не делал. Или банально потерялись данные о стаже. Тогда стажа не хватает — и в ПФР отказывают в начислении пенсии.
— Рост числа отказов связан в том числе и с правовой неграмотностью населения, — считает руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — В частности, подают заявки на начисление пенсии раньше времени, неправильно их оформляют. Это тоже отражается на статистике. Чтобы не получить отказ, нужно заранее узнать свои права и условия начисления выплат.

Если не хватит стажа или баллов, человек останется без пенсии. Правда, всего на пять лет. Совсем без денег государство пожилых людей не оставляет. Через пять лет после наступления пенсионного возраста начисляется социальная пенсия. Она намного меньше страховой и с 1 апреля этого года составляет 5304,57 рубля.

— Всё же следует отметить, что такую маленькую сумму граждане не получают, так как размер пенсионного обеспечения не должен быть меньше прожиточного минимума, — поясняют в ПФР. — Он различается в зависимости от региона. В связи с этим граждане вправе рассчитывать на федеральную или региональную доплату до уровня прожиточного минимума. Для сравнения: средний размер страхового обеспечения — 13 700 рублей.

Если всё же случилось, что стаж был, но потерялся, то его можно восстановить в судебном порядке. Для этого юристы советуют собрать все документы, подтверждающие факт работы, и по возможности привлечь показания свидетелей.
Источник: life.ru


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(1) Комментарий

  1. Капитошка

    Одно дело если ты честно ишачил на Папу Карло за пять рублей авансом , а другое дело , если ты бакланил и ничего не делал .
    Так какой же вывод , работать на дядю или бакланить ?

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