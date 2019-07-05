Пассажиры избили сотрудника «Победы» за опоздание на самолет в Москве

Двое пассажиров подрались с сотрудником авиакомпании «Победа» из-за опоздания на рейс, сообщает РЕН ТВ в четверг, 4 июля.

Потасовка произошла в ночь с 30 июня на 1 июля в московском аэропорту Внуково. Двое человек опоздали на самолет в Анапу, вернулись в представительство «Победы» и потребовали, чтобы их посадили в самолет.

На представленных телеканалом кадрах видно, что один из дебоширов напал на сотрудника авиакомпании и ударил рукой по голове. На помощь пострадавшему бросились двое мужчин и скрутили злоумышленника.

По предварительным данным, после избиения пассажиры скрылись с места происшествия на такси.

По словам пресс-секретаря «Победы» Елены Селивановой, избитый сотрудник потерял сознание и после этого частично потерял память. Сейчас он на больничном.

«Для нас это ужасная ситуация. Для нас это недопустимая ситуация. Нельзя таких людей пускать на самолет», — подчеркнула она.

Полицейские из управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу начали проверку, отмечает ТАСС.

Ранее в июне сообщалось, что пьяные пассажиры избили вьетнамскую стюардессу за отказ сделать с ними фото. Суд приговорил их к тюремным срокам от двух до трех лет.

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Источник: Известия