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Ущерб свыше 2 млрд рублей вменяют экс-главе «Автодора» при строительстве кольца вокруг Москвы

По данным следствия, Сергей Кельбах в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс АО «Крокус интернешнл». Возбуждено уголовное дело.

5.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Ущерб свыше 2 млрд рублей вменяют экс главе Автодора при строительстве кольца вокруг Москвы

Статья предусматривает до 10 лет колонии

Следствие оценивает ущерб от действий бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Незаконные действия Кельбаха повлекли тяжкие последствия и существенные нарушения охраняемых законом интересов государства, повлекшие причинение ущерба в сумме более 2 млрд рублей», — сказали в ведомстве.

В СК уточнили, что Кельбах в 2015 году согласовал незаконную оплату ООО «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию на 3,9 млн рублей в АО «Газпромбанк». Кроме того, по данным следствия, он в 2017 году неправомерно предоставил дополнительный аванс АО «Крокус интернешнл» в сумме 2 млрд рублей.

Как отметили в СК, таким образом Кельбах необоснованно использовал бюджетные ассигнования и средства Фонда национального благосостояния, которые предназначались для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 2014-2018 годах, и злоупотребил своими полномочиями в процессе выполнения долгосрочных инвестиционных соглашений, заключенных с АО «Крокус интернешнл» в 2014 году на строительство пускового комплекса №1 и с ООО «Кольцевая магистраль» на строительство пускoвoгo кoмплекса №5 ЦКАД Московской области.

Также Кельбах необоснованно принял и оплатил ОАО «Союздорпроект» работы по разработке документации по планировке территории строительства пускового комплекса №2 ЦКАД на 132,6 млн рублей за счет субсидии на строительство ЦКАД, что не было предусмотрено федеральной целевой программой.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России в отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Эта статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Сейчас следствие устанавливает другие нарушения со стороны Кельбаха.

Ранее в четверг генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в ходе совместной со Счетной палатой проверки строительства ЦКАД в 2018 году был выявлен большой объем нарушений. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании «Автодор» за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело.

В феврале этого года глава правительства РФ Дмитрий Медведев уволил председателя правления госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха, назначив на эту должность его первого заместителя Вячеслава Петушенко, который ранее курировал техническую политику компании. 15 октября 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по недопущению увеличения стоимости реализации проекта ЦКАД в Московской области. Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету и Счетной палате было поручено провести проверку соблюдения интересов РФ при заключении и выполнении госконтрактов и обоснованности увеличения стоимости строительства.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД в 50 км от МКАД является одним из приоритетных государственных инфраструктурных проектов, оно предполагает пять пусковых комплексов, четыре из которых находятся на замкнутом кольце. Проект был разработан в начале 2000-х годов, строительство началось в 2015 году. Завершение строительства первой очереди ЦКАД ранее планировалось на 2018 год, но было перенесено на 2019 год. Предполагается, что дорога улучшит транспортную ситуацию в Новой Москве и разгрузит многие трассы и шоссе.


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