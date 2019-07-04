Реактивный снаряд и авиационные ракеты показал на форуме «Армия -2019» оборонный НЗИВ из Искитима

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» акционерное общество «Новосибирский завод искусственного волокна» на объединенном стенде АО «НПК «Техмаш» представило публике турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47, неуправляемые авиационные ракеты С-13ДФ, C-13-Т, С-13-ОФ. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили 4 июля в пресс-службе оборонного завода.

Впервые на форуме «Армия 2019» предприятие продемонстрировало турбореактивный снаряд АЗ-ТСР-47 повышенной эффективности, предназначенный для защиты надводных кораблей от оружия, оснащенного радиолокационными системами наведения. Создание радиолокационных помех в заданном районе — основная задача боеприпаса, производимого на базе АО «НЗИВ». Снаряд ставит в заданном районе ложную радиолокационную цель (ЛРЦ), тем самым дезинформируя системы обнаружения противника или отвлекая на ЛРЦ атакующую ракету. Боеприпас обладает повышенной эффективностью по сравнению с известными аналогами за счет быстрого образования и большой площади рассеивания ЛРЦ.

«Продукция предприятия с недавнего времени стала активно демонстрироваться на оборонных выставках, в том числе международных. В этом году нашу продукцию уже увидели на выставках: «Айдекс-2019» (ОАЭ), «АЭРО ИНДИЯ — 2019» (Индия), «Лима-2019» (Малайзии), «ЛААД-2019» (Бразилия). Несомненно, экспорт продукции — перспективный вариант наращивания оборотов предприятия. Участие в отечественных выставках для нас также важно. В первую очередь, это возможность продемонстрировать свою продукцию потенциальным заказчикам. Во-вторых, повысить узнаваемости бренда предприятия, встретиться с коллегами со всей России для обмена опытом. Сегодня нами прорабатывается возможность экспонироваться непосредственно с производителями самолётной, вертолетной, корабельной техники. В связи с диверсификацией производства есть планы и по участию в выставках гражданского направления», — рассказал генеральный директор АО «НЗИВ» Рустам Исмайлов.

Помимо снаряда делегация завода представила на форуме неуправляемые авиационные ракеты: С-13-ОФ – предназначена для поражения легко бронированной и легко уязвимой боевой техники. С-13ДФ – предназначена для поражения легкоуязвимой боевой техники, расположенных в складах местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах.

Среди ключевых экспонатов — неуправляемая авиационная ракета С-13-Т с двухмодульной проникающей осколочно-фугасной боевой частью. Основная задача ракеты – поражение военной техники (самолетов, вертолётов), находящихся в железобетонных укрытиях, бетонных взлетно-посадочных полос, целей, расположенных за прочными преградами, транспортно-десантных кораблей в прибрежной зоне. Ракета способна пробивать метровую железобетонную преграду, засыпанную грунтом толщиной 2-3 метра или 6-метровый слой грунта.

Справка

АО «Новосибирский завод искусственного волокна» — предприятие оборонно-промышленного комплекса. Входит в состав холдинга АО «НПК «Техмаш» корпорации «Ростех». НЗИВ — предприятие по серийному производству снарядов реактивных систем залпового огня последнего поколения – «Смерч», неуправляемых авиационных ракет С-13. Один из основных профилей завода – производство промышленных взрывчатых веществ, применяемых в геофизики, геологоразведки, в ведение взрывных работ на открытой горной поверхности. В области гражданской продукции: производство изделий из пластмассы, деревообработка, металлообработка.