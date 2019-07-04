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Повешенным нашли в суде обвиняемого в убийстве блокадницы в Петербурге

После обвинительного приговора присяжных фигурант находился в конвойном помещении горсуда. Сеник Нароян признан виновным в избиении до смерти старейшей сотрудницы Мариинки.

4.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Повешенным нашли в суде обвиняемого в убийстве блокадницы в Петербурге

Под видом патронажных работников избили 93-летнюю жительницу Санкт-Петербурга

Обвиняемый по делу об убийстве 93-летней работницы Мариинского театра Нины Мациной Сеник Нароян, которого накануне присяжные в Санкт-Петербургском городском суде признали виновным и не заслуживающим снисхождения, найден повешенным. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

«Нароян обнаружен мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского горсуда», — сказал собеседник агентства.

После оглашения вердикта Нарояна и еще двух фигурантов дела — Галину Гусейнову и Размика Акобяна (их присяжные также признали виновными) — пустили в конвойное помещение, где они ожидали конвоирования в СИЗО. По предварительной информации, Гусейнову и Акобяна увезли в изолятор, но Нарояна оставили ожидать дальше. Ближе к полуночи конвой обнаружил его мертвым.

Тело старейшей работницы Мариинского театра было обнаружено в квартире одного из домов по Варшавской улице 21 ноября 2017 года. Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали двух граждан Армении — Размика Акобяна и Сеника Нарояна, а также работницу одной из благотворительных общественных организаций Галину Гусейнову, которая была сиделкой убитой. Их обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 162 и ч. 2 ст. 105 УК РФ («Разбой», «Убийство»).

Из материалов дела следует, что Гусейнова оказывала услуги по патронажному уходу за Ниной Мациной и была осведомлена о наличии у нее денег и ценного имущества. По версии следствия, Гусейнова проникла под обманным предлогом в квартиру сотрудницы Мариинского театра, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой. Злоумышленники избили потерпевшую, похитили банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тыс. рублей. После этого Мацина была задушена.

В пресс-службе Мариинского театра рассказали, что Мацина работала в библиотеке театра. С блокадных времен она служила переписчиком нотных материалов.

Источник: ТАСС


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