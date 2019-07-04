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Путин не делает прогнозы о своей работе после 2024 года

Глава государства считает преждевременным говорить о том, чем он займется по окончании президентского срока: впереди «еще пять лет напряженной работы».

4.07.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Путин не делает прогнозы о своей работе после 2024 года

Владимир Путин стал президентом России в 2000 году

Президент России Владимир Путин считает преждевременным говорить о том, чем он будет заниматься после завершения срока его президентских полномочий. Об этом он заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera.

«Об этом пока рано говорить. Впереди еще пять лет напряженной работы», — сказал он. «И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — добавил глава государства.

«Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь», — добавил Путин.

В 2024 году истекает второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Путина. Согласно Конституции РФ, один и тот же человек не может работать президентом более двух сроков подряд.

Путин занимал высший государственный пост также два тогда еще четырехлетних срока подряд с 2000 по 2008 годы. Затем он оставил эту должность и четыре года работал премьер-министром России.

Источник: ТАСС


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Редактор — Чуров ?!

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  2. Аноним

    Факт: после 2024 года он точно президентом не будет.
    А чем он там дальше займется — мне вообще не интересно.

    А вот интересно: кто станет президентов России в 2024 и куда поведет страну?

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  3. Поросёнок Пётр

    Угу, угу, уйдёт он :-D В 2004 он так же говорил ;) https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/175962/pub_5a9ed11c482677eb62b88573_5a9ed14a256d5c0a07855dd6/scale_1200

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