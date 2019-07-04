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Путин не делает прогнозы о своей работе после 2024 года
Редактор — Чуров ?!
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Факт: после 2024 года он точно президентом не будет.
А чем он там дальше займется — мне вообще не интересно.
А вот интересно: кто станет президентов России в 2024 и куда поведет страну?
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Угу, угу, уйдёт он В 2004 он так же говорил https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/175962/pub_5a9ed11c482677eb62b88573_5a9ed14a256d5c0a07855dd6/scale_1200
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