Получили паспорта РФ более 2 тыс. жителей Донбасса. Еще 13 тыс. подали документы на российское гражданство

Более двух тысяч жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики получили паспорта Российской федерации, более 13 тысяч человек подали документы для получения российского гражданства, сообщил журналистам начальник миграционной службы министерства внутренних дел ДНР Владимир Краснощека.

С 14 июня в специализированных центрах в селе Покровское и Новошахтинске Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.

«Более двух тысяч уже получили паспорт гражданина Российской Федерации. На российский паспорт подали документы более 13 тысяч человек», — заявил Краснощека.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Источник: РИА Новости