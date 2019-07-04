На погашение ипотеки 450 тыс. рублей получат многодетные семьи с 4 июля

С сегодняшнего дня в России действует новая мера поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок — денежная компенсация ипотечных займов. Речь идет о значительной сумме — 450 тысяч рублей. Соответствующий закон в среду, 3 июля, подписал президент Владимир Путин.

На компенсацию ипотеки вправе рассчитывать мать или отец, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий и последующий ребенок и которые являются ипотечными заемщиками. Запустить господдержку задним числом (с 1 января этого года) предложил президент, поручив правительству предусмотреть деньги в текущем бюджете.

Выплата единовременная и полагается только на один ипотечный кредит. Сумма в размере не более 450 тысяч рублей направляется на погашение основной части долга, а если основной долг у семьи меньше 450 тысяч, то на погашение процентов по займу.

Для получения выплаты семье необходимо обратиться в банк, где взят кредит, с заявлением и стандартным пакетом документов, включая свидетельства о рождении детей. Платить налог с этой выплаты не потребуется (такие поправки тоже приняты).

Закон принят по инициативе президента в рамках государственной политики поддержки многодетных семей. Нужно «напрямую из федерального бюджета оплатить, «погасить» за такую семью 450 тысяч рублей из её ипотечного кредита», заявил Владимир Путин в Послании президента Федеральному собранию в феврале этого года.

Источник: РГ