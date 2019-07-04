Репетировали сдачу норм ГТО дети на спортивном празднике во дворе дома в Бердске

В среду, 3 июля, на спортивной площадке у дома №4 по ул. Горького при поддержке депутата горсовета Бердска Алексея Праксина «Спортоград» провел спортивный праздник «ГТО в каждый двор».

Мальчишки и девчонки близлежащих домов попробовали свои силы в различных спортивных испытаниях. Многие ребята, несмотря на свой юный возраст, уже занимаются спортом, но с ГТО познакомились впервые, сообщили в бердском учреждении «Спортоград».

Ребята прыгали в длину, отжимались, бегали, бросали мяч в кольцо. В конце состязаний все участники получили подарки и были приглашены на официальную сдачу норм ВФСК ГТО в центр тестирования «Спортограда».