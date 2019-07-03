За взятку залечить пациента в психбольнице обещала завотделением в Новосибирске

Следственным отделом по Дзержинскому району Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 64-летней заведующей отделением «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницей №3» по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

-По версии следствия, 64-летняя заведующая отделением до апреля 2019 года высказала требование в адрес дочери пациента, проходящего лечение в больнице, о передачи ей взятки в виде денежных средств ежемесячно в сумме не менее 8 тыс. рублей за обеспечение длительного стационарного лечения ее отца с отсутствием положительной динамики к выздоровлению, — сообщили сегодня, 3 июля, в региональном управлении СКР.

При этом заведующая предоставила ей данные банковских счетов, находящихся в ее пользовании, для перевода денежных средств. В общей сложности дочь пациента перевела заведующей отделения более 250 тыс. рублей.

В настоящее время 64-летняя заведующая отделением «Государственной Новосибирской клинической психиатрической больницы №3» находится под стражей в рамках расследования уголовного дела по хищении денежных средств со счетов пациентов психиатрической больницы.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Дзержинский» МВД России по Новосибирской области.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.