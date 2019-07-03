Разбила глаз пассажиру бросавшая камни в трамвай школьница в Новосибирске

Во вторник, 2 июля, около 21.00 в полицию поступило сообщение о том, что во время движения трамвая 13-го маршрута по улице Гурьевской в Новосибирске неизвестные разбили стекло транспортного средства, в результате чего один из пассажиров получил травму.

-Выехавшие на место сотрудники полиции установили, что к совершению противоправного деяния причастна 14-летняя школьница, которая, гуляя в компании друзей, бросила камнем в проезжающий мимо трамвай. Один из пассажиров – мужчина 1948 года рождения – был вынужден обратиться за помощью в медицинское учреждение, где ему был поставлен диагноз «контузия глаза», — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области 3 июля.

В настоящее время по факту произошедшего отделом полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску проводится доследственная проверка, школьница и ее мать опрошены. В рамках проверки устанавливается размер причиненного материального ущерба, а также степень вреда здоровью пассажира. По завершении проверки органами внутренних дел будет принято процессуальное решение. Также в случае установления вины несовершеннолетней она будет поставлена на учет в отделе полиции.