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Средняя зарплата в 37,4 тыс. рублей превышает общероссийскую в Новосибирской области

В Новосибирске зарплата выросла на 9,4%. Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тыс. рублей), Волгограде (29,3 тыс.), Ульяновске (29,4 тыс.), Барнауле (29,9 тыс.) и Ижевске (30,4 тыс. рублей).

3.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Средняя зарплата в 37,4 тыс. рублей превышает общероссийскую в Новосибирской области

Названы города с самым высоким ростом зарплат во втором квартале

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале 2019 года были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а наибольший рост заработной платы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался в Барнауле, сообщили РИА Новости в сервисе объявлений «Авито».

По данным портала, средняя зарплата по 23 исследованным российским городам по итогам второго квартала увеличилась на 6% по сравнению с апрелем-июнем прошлого года и составила 37 тысяч рублей. В нескольких городах показатель превысил общероссийский: в Москве средняя зарплата составила 57,9 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 47,4 тысячи, в Екатеринбурге — 39,3 тысячи, в Новосибирске — 37,4 тысячи рублей.

Уровень зарплаты в Краснодаре во втором квартале совпал со среднероссийским. Самые низкие зарплаты эксперты зафиксировали в Тольятти (29,2 тысячи рублей), Волгограде (29,3 тысячи), Ульяновске (29,4 тысячи), Барнауле (29,9 тысячи) и Ижевске (30,4 тысячи рублей).

«При этом наибольший рост отмечен в Барнауле (11,6%), в столице (10,9%) и в Тюмени (10,2%)», — указали в «Авито». Чуть меньший темп роста зарплат во втором квартале наблюдался в Новосибирске (плюс 9,4%), Екатеринбурге (плюс 9,2%), Тольятти (плюс 9%).

В число наиболее востребованных среди работодателей групп профессий в России вошли продавцы, производственники, строители, перевозчики и работники автобизнеса — на специалистов в этих сферах пришлось 68,1% всех актуальных вакансий. В свою очередь среди соискателей наибольший интерес вызвали предложения работы по группам «продажи», «строительство», «транспорт, логистика», «производство, сырье, сельское хозяйство» и «без опыта, студенты».

На вакансии в этих группах пришлось 69,8% всех запросов контактов за второй квартал. «Самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей все так же является строительство: в среднем 47,3 тысячи рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта — 30,5 тысячи рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7%), а меньше всего — продавцов (на 3,2%)», — отметили в «Авито».

Источник: РИА Новости


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