Под пыткой паяльником отдал $5 млн бандитам экс-генерал ФСБ

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Пастушков отдал злоумышленникам миллионы долларов, испугавшись пыток паяльником. А другую часть денег бывшего высокопоставленного силовика позже отобрали его же коллеги.
«Завершено расследование уголовного дела о похищении и ограблении генерала ФСБ Пастушкова», — пишет газета «Коммерсант». По версии следствия, за отставным генералом следили безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко. А в 2018 году они решили похитить и пытать Пастушкова, чтобы потом забрать его накопления.
Злоумышленники, по предварительной информации, вывезли экс-генерала в частный дом, где били и пытали Пастушкова электрошокером, уточняет телеканал «Царьград». Однако экс-генерал не сдавался. Тогда похитители пригрозили ему паяльником, после чего Пастушков все-таки согласился отдать им деньги.
Тайник находился в Одинцовском районе Подмосковья. В семи пластмассовых коробках, закопанных в огороде, экс-генерал прятал пять миллионов долларов. Злоумышленники, получив деньги, отпустили Пастушкова.
Силовики нашли и поймали похитителей, когда те уже потратили почти половину всех денег. Злоумышленники признали свою вину, но показания давать отказались. При этом сам Пастушков открестился от миллионов, заявив, что деньги принадлежат соседу. В итоге следователи изъяли у экс-генерала более одного миллиона долларов, обратив их в доход государства.
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Кстати, этот Пастушков тоже сейчас арестован, разбираются откуда у него 5 лямов налички. И да, жаль, если паяльник не включали.
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«Сестра хотела кувалду в гроб положить, а я не дал. Инструмент работать должен» / кф. «Соловей-разбойник»
Действительно жаль, если инструмент в простое.
Если открестился от 5$, значит далеко не последнее, ну да и коллегам пожевится надо
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Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло!… И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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