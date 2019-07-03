Под пыткой паяльником отдал $5 млн бандитам экс-генерал ФСБ

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Пастушков отдал злоумышленникам миллионы долларов, испугавшись пыток паяльником. А другую часть денег бывшего высокопоставленного силовика позже отобрали его же коллеги.

«Завершено расследование уголовного дела о похищении и ограблении генерала ФСБ Пастушкова», — пишет газета «Коммерсант». По версии следствия, за отставным генералом следили безработные Магомед Гаджиев и Роман Галушко. А в 2018 году они решили похитить и пытать Пастушкова, чтобы потом забрать его накопления.

Злоумышленники, по предварительной информации, вывезли экс-генерала в частный дом, где били и пытали Пастушкова электрошокером, уточняет телеканал «Царьград». Однако экс-генерал не сдавался. Тогда похитители пригрозили ему паяльником, после чего Пастушков все-таки согласился отдать им деньги.

Тайник находился в Одинцовском районе Подмосковья. В семи пластмассовых коробках, закопанных в огороде, экс-генерал прятал пять миллионов долларов. Злоумышленники, получив деньги, отпустили Пастушкова.

Силовики нашли и поймали похитителей, когда те уже потратили почти половину всех денег. Злоумышленники признали свою вину, но показания давать отказались. При этом сам Пастушков открестился от миллионов, заявив, что деньги принадлежат соседу. В итоге следователи изъяли у экс-генерала более одного миллиона долларов, обратив их в доход государства.

Источник: ura.news