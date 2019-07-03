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Лоси едва не попали под машину в центре Искитима

Мошка, комары, слепни, оводы беспокоят животных, забивают им дыхательные пути. Поэтому лоси выходят на продуваемые места — дороги и поля — и иногда внезапно появляются перед автомобилями.(ВИДЕО)

3.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Лоси едва не попали под машину в центре Искитима

Лоси не боятся людей

Читатели «Вестей» 1 июля прислали в редакцию видео из Искитима. На записи видно, как пара лосят посреди города перебегает дорогу, едва не угодив под колёса автомобиля.

Сезонные кочевки лосей зависят от ряда факторов. Например, изменяется рацион лося с зимнего на летний. Также с приходом тепла появляется огромное количество гнуса. Мошка, комары, слепни, оводы беспокоят животных, забивают им дыхательные пути. Поэтому лоси выходят на продуваемые места — дороги и поля. Поэтому животные иногда внезапно появляются перед машинами.

Большинство животных, оказавшихся в черте города, уже не могут самостоятельно выйти за его пределы. Животные гибнут, испуганные уличным шумом и преследованием людей. Отметим, что встреча с этим гигантом может стать опасной как для животных, так и для автолюбителей.

Источник: nsktv.ru


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