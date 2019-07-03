Лоси едва не попали под машину в центре Искитима

Читатели «Вестей» 1 июля прислали в редакцию видео из Искитима. На записи видно, как пара лосят посреди города перебегает дорогу, едва не угодив под колёса автомобиля.

Сезонные кочевки лосей зависят от ряда факторов. Например, изменяется рацион лося с зимнего на летний. Также с приходом тепла появляется огромное количество гнуса. Мошка, комары, слепни, оводы беспокоят животных, забивают им дыхательные пути. Поэтому лоси выходят на продуваемые места — дороги и поля. Поэтому животные иногда внезапно появляются перед машинами.

Большинство животных, оказавшихся в черте города, уже не могут самостоятельно выйти за его пределы. Животные гибнут, испуганные уличным шумом и преследованием людей. Отметим, что встреча с этим гигантом может стать опасной как для животных, так и для автолюбителей.

Источник: nsktv.ru