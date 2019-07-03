Убили новорожденного в родильном доме Калининградской области

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту смерти младенца в ГБУЗ Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4». Как сообщалось ранее, следствием было предъявлено обвинение и.о. главного врача Елене Белой по п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК РФ в превышении должностных полномочий, выразившихся в даче незаконных указаний подчиненным работникам о принятии мер по прекращению оказания реанимационной помощи новорожденному и последующему сокрытию его смерти путем внесения заведомо ложных сведений в медицинские документы о гибели плода в утробе матери. В отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе расследования уголовного дела были собраны доказательства, подтверждающие совершение в отношении новорожденного особо тяжкого преступления. На основании собранных доказательств было возбуждено и соединено с расследуемым новое уголовное дело в отношении исполняющей обязанности главного врача Елены Белой по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства малолетнего), а в отношении врача реаниматолога-анестезиолога отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных (педиатрический блок) ГАУ Калининградской области «Региональный перинатальный центр» Элины Сушкевич по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился глубоко недоношенный ребёнок массой тела 700 грамм. И.о. главного врача родильного дома Белая, получив информацию от дежурных врачей о рождении ребёнка и его тяжелом состоянии, осознавая, что последующим наиболее вероятным летальным исходом его жизни будут ухудшены показатели медицинской статистики родильного дома, что может негативно повлиять на её дальнейшее назначение на должность главного врача, а также желая сэкономить затрачиваемые на поддержание жизнеобеспечения новорожденного ресурсы родильного дома приняла решение об убийстве новорожденного. Для совершения убийства малолетнего Белая привлекла врача Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр, с которой она предварительно обсудила способ убийства ребенка. Затем по указанию Белой Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата «Магния сульфат» новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее по указанию Белой с целью сокрытия убийства малолетнего в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода. Данные обстоятельства подтверждаются заключениями комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаниями очевидца, присутствовавшего при совершении убийства, а также совокупностью других собранных по делу доказательств.

В настоящее время Сушкевич задержана, ей предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Также предъявлено обвинение Белой в организации умышленного убийства малолетнего по ч. 3 ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Сотрудники СК России продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. Следствием не ставится самоцель привлечь к ответственности врача, но в данном случае причастность к гибели ребенка подтверждается собранными доказательствами и результатами проведенных экспертиз. Первостепенной целью является установление истины и привлечение к установленной законом ответственности всех виновных лиц в случае доказательства их вины. Проводится полноценное и всестороннее расследование, окончательную точку в расследовании поставит суд, который оценит представленные следствием доказательства.

Источник: Следком