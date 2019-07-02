7 тысяч новых мест в школах и детсадах введут в Новосибирской области в 2019 году

Губернатор Андрей Травников держит на контроле ход реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории Новосибирской области. По поручению Губернатора министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук проинспектировал ход строительства новых учреждений дошкольного и школьного образования – двух детских садов и школы на Плющихинском жилмассиве в Октябрьском районе города Новосибирска, возводимых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография».

Андрей Травников подчеркнул, что в рамках реализации этих национальных проектов Новосибирской области предстоит ввести беспрецедентный объём мест в школах и детских садах. «Только в ближайшую трёхлетку нам предстоит построить 17 школ общей численностью почти 14 тысяч мест, в том числе уже в этом году – 6 новых школ почти на 4 тысячи мест. В следующие три года количество вновь возводимых школ будет вдвое больше. По детским садам – 52 объекта в ближайшие 6 лет, при этом основной объём необходимо ввести в строй в ближайшие три года – это 44 объекта. На фоне таких масштабных задач важно сразу же, с самого старта, строго соблюдать сроки и качество строительства. Сегодня все работы ведутся в соответствии с графиком и с надлежащим качеством», – отметил глава региона.

Также Губернатор упомянул о ещё одном важном направлении работы – приведении в нормативное состояние существующих школьных зданий. «Эта задача обсуждалась, в том числе, главами регионов на недавнем заседании Госсовета по направлению «Образование и наука». Первое решение уже принято: по инициативе вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в нацпроект «Образование» включено дополнительное мероприятие – капитальный ремонт действующих школ. Принято решение о начале финансирования, общая сумма – 14 млрд рублей. Это хорошая помощь регионам», – отметил Андрей Травников.

Учитывая большой объём вводимых новых объектов дошкольного и школьного образования, Губернатор подчеркнул, что это потребует привлечения тысяч новых педагогических кадров. Задача обеспечения системы образования новыми кадрами возложена на министерство образования и муниципалитеты региона.

Источник: nso.ru