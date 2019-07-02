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Lexus встал на крышу на трассе Р-254 около Барабинска

Водитель госпитализирован в ЦРБ г. Барабинска с травмами головы и переломом левой ключицы. 12-летний сын водителя не пострадал.

2.07.2019 Фото: МВД по НСО Один комментарий
 
Lexus встал на крышу на трассе Р 254 около Барабинска

В Барабинском районе произошло опрокидывание автомобиля

30 июня в 19.50 на 1099 километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Барабинском районе Новосибирской области 49-летний водитель автомобиля «Lexus», двигаясь со стороны Новосибирска в сторону Омска, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомобиля на проезжей части. Пассажир — 12-летний сын водителя – в ДТП не пострадал. Он находился на заднем пассажирском сиденье справа и был пристегнут ремнем безопасности.

Водитель госпитализирован в ЦРБ г. Барабинска с травмами головы и переломом левой ключицы.

Водитель и его несовершеннолетний пассажир остались живы и не получили тяжелых травм в таком серьезном ДТП только потому, что были пристегнуты ремнями безопасности.

Согласно данным статистики, около 70% спасенных в авариях жизней – это заслуга вовремя пристегнутых ремней безопасности. Именно применение ремней безопасности уменьшает риск гибели водителя при лобовом столкновении в 2,3 раза, при боковом в 1,8 раза, при опрокидывании в 5 раз.

ПДД обязывают водителей и пассажиров, при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими (п.2.1.2 и 5.1 ПДД). Водителю также запрещено перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Новосибирской области напоминает, что согласно п. 12.6 Кодекса об административных нарушениях РФ: управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности – влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Если в результате ДТП, пассажиру, который не был пристегнут ремнем безопасности, причинен тяжкий вред здоровью либо он погиб, то водитель, нарушивший правила дорожного движения, будет привлечен к уголовной ответственности.
Lexus встал на крышу на трассе Р 254 около Барабинска

Lexus встал на крышу на трассе Р 254 около Барабинска

Источник: МВД по НСО


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Хорошо что сын не пострадал.

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