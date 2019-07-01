Гуманитарную помощь для затопленной дождями Иркутской области собирают жители Бердска

Уважаемые бердчане!Беда пришла в соседний регион Сибири.В Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском.Подтоплены 3735 жилых дома, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.К сожалению, есть погибшие.В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.Люди оказались в ужасном положении, в один день лишились своих домов и всего имущества.Большинство покидали свои дома без необходимых вещей.

Пострадавшим требуется:

— Бутилированная вода

— Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье)

— Полотенца

— Чулочно-носочные изделия

— Одежда: легкая, теплая

— Обувь

— Белье нательное

— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства

— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.

— Спальные мешки

— Посуда хозяйственная

— Столовые приборы и кухонные принадлежности

— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.

Сбор гуманитарной помощи в городе Бердске осуществляется до 4 июля 2019 года (четверг) в МБУ «Отдел по делам молодежи» по адресу: ул. Ленина, 38 (пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00), тел. 8-(383-41)-3-18-11, 2-07-63.

Источник: АБ