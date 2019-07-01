КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю студию
продам
продам
Продам 1 комн. квартиру в Северном микрорайоне!
продам1-ую,43кв.м. 89137154330 Светлана
8-913-754-50-37 Продам большую 2-к квартиру
Продам 3-х комнатную квартиру в Военном городке !
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Меньше умирали от болезней системы кровообращения жители Бердска в 2018 году

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Восстановят развороченный тротуар возле ЗАГСа в Бердске

Ягодный сезон: за стакан клубники — 200 рублей, жимолости — 150 рублей просят на рынках Бердска

Обязательную страховку для туристов вводит Таиланд

Снижается число безработных в России

Лошадь взбесилась под 12-летней наездницей в Новосибирской области. У ребенка травмы

Взорвалась петарда в подъезде жилого дома в Бердске. Жители испугались

Напал на психиатра-нарколога в его кабинете брат медсестры в ЦГБ Бердска

Сколько денег вы готовы потратить на строительство дома?

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Гуманитарную помощь для затопленной дождями Иркутской области собирают жители Бердска

Сбор гуманитарной помощи в городе Бердске осуществляется до 4 июля 2019 года (четверг) в МБУ «Отдел по делам молодежи» по адресу: ул. Ленина, 38.

1.07.2019 Фото: АБ 2 коммент.
 
Гуманитарную помощь для затопленной дождями Иркутской области собирают жители Бердска
Уважаемые бердчане!
Беда пришла в соседний регион Сибири.
В Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском.
Подтоплены 3735 жилых дома, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.
К сожалению, есть погибшие.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Люди оказались в ужасном положении, в один день лишились своих домов и всего имущества.
Большинство покидали свои дома без необходимых вещей.

Пострадавшим требуется:
— Бутилированная вода
— Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье)
— Полотенца
— Чулочно-носочные изделия
— Одежда: легкая, теплая
— Обувь
— Белье нательное
— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства
— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.
— Спальные мешки
— Посуда хозяйственная
— Столовые приборы и кухонные принадлежности
— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.

Сбор гуманитарной помощи в городе Бердске осуществляется до 4 июля 2019 года (четверг) в МБУ «Отдел по делам молодежи» по адресу: ул. Ленина, 38 (пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00), тел. 8-(383-41)-3-18-11, 2-07-63.

Источник: АБ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Меньше умирали от болезней системы кровообращения жители Бердска в 2018 году Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А Салют прогремит в День семьи, любви и верности в Бердске

(2) Комментариев

  1. igk63

    Лучше бы местным погорельцам собирал,да и жертв подтопления в Бердске не мало. :(

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. венгерка

    У нас целое министерство, которое этим должно заниматься. Они там просто о…ли! ЧС первый раз что-ли? Или все уже в отпуске?

    Thumb up 0 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика