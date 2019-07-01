Гуманитарную помощь для затопленной дождями Иркутской области собирают жители Бердска

Уважаемые бердчане!
Беда пришла в соседний регион Сибири.
В Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском.
Подтоплены 3735 жилых дома, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.
К сожалению, есть погибшие.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Люди оказались в ужасном положении, в один день лишились своих домов и всего имущества.
Большинство покидали свои дома без необходимых вещей.
Сбор гуманитарной помощи в городе Бердске осуществляется до 4 июля 2019 года (четверг) в МБУ «Отдел по делам молодежи» по адресу: ул. Ленина, 38 (пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00), тел. 8-(383-41)-3-18-11, 2-07-63.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Лучше бы местным погорельцам собирал,да и жертв подтопления в Бердске не мало.
0 1
У нас целое министерство, которое этим должно заниматься. Они там просто о…ли! ЧС первый раз что-ли? Или все уже в отпуске?
0 1